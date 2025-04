Projeto social do IFSP e Livofu reinicia atividades ainda com vagas abertas 

As vagas são nas categorias Mirim (9 a 12 anos), Infantil (12 a 14 anos) e Juvenil (15 a 17 anos). Para mais informações, ligue (17) 3426-6998.

Aprender os valores éticos e benefícios ao corpo do esporte e ainda poder melhorar a qualificação educacional e profissional para o mercado de trabalho são objetivos do projeto recentemente renovado pela Liga Votuporanguense de Futebol (Livofu), junto ao IFSP (Instituto Federal de Educação) de Votuporanga.

As atividades de 2025 já foram reiniciadas com curso de informática básica, mas vagas seguem abertas, especialmente para atividades e orientações de torneiro mecânico, com início nesta quarta-feira (9.abr).

O projeto de extensão da Escolinha tem por finalidade contribuir na formação esportiva através do ensino de fundamentos técnico-táticos tanto do futsal quanto do futebol, e na formação e desenvolvimento humano de crianças e adolescentes.

São ofertadas a escolinha para crianças de 9 a adolescentes de 17 anos, devidamente autorizados pelos pais ou responsáveis, na quadra poliesportiva do IFSP – Câmpus Votuporanga. O projeto se consolida com a formação de dezenas de alunos e também cria espaço para que as crianças e adolescentes participantes tenham acesso a cursos, oficinas, palestras e a outros projetos realizados pelo Instituto.

O presidente da Livofu, Walter José dos Santos, Wartão, celebra a continuidade e o crescimento do projeto. Ele agradece especialmente Ricardo Teixeira Domingues, diretor-geral do IFSP e Carlos Eduardo Maia de Oliveira, coordenador do Câmpus Votuporanga, por abrirem as portas à ação que, em 2024, resultou em cerca de 80 crianças e adolescentes atendidos.

O projeto é especialmente destinado para as crianças e adolescentes cujo os pais não têm condições de arcar com os custos na iniciativa privada. A iniciativa também visa colaborar com a formação cidadão e educacional integral dessas crianças e adolescentes, além de promover a socialização entre elas.

As vagas são nas categorias Mirim (9 a 12 anos), Infantil (12 a 14 anos) e Juvenil (15 a 17 anos) em situação de vulnerabilidade social e econômica, com aulas ministradas por um professor providenciado pela Liga.

Dúvidas e informações sobre a abertura das inscrições para as aulas de 2025 podem ser obtidas das seguintes formas: cex.vtp@ifsp.edu.br / (17) 3426-6998.