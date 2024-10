Projeto “Semeando Abelhas” faz doação de colmeias

Iniciativa do Núcleo de Valorização do Meio Ambiente e do curso de Agronomia da Unifev entregou, sábado, 14 colmeias de abelhas sem ferrão para a Etec Votuporanga.

Na quinta-feira, dia 3 de outubro, comemora-se o Dia da Abelha, um inseto de extrema importância econômica e ecológica. Para celebrar a data, o Núcleo de Valorização do Meio Ambiente (NVMA) e o curso de Agronomia da Unifev criaram o projeto “Semeando Abelhas”, que doará colmeias de abelhas sem ferrão para entidades assistenciais e escolas de Votuporanga.

As abelhas são essenciais para a produção de mel e, por ajudarem na polinização, garantindo a reprodução de diversas plantas, são fundamentais para a atividade agrícola, por isso a importância da sua preservação. A primeira entrega aconteceu sábado (28/9), com o repasse de 14 colmeias para a Escola Técnica Estadual (Etec) “Frei Arnaldo Maria de Itaporanga”. Ao todo, 45 colmeias serão distribuídas.

De acordo com o coordenador do NVMA, Prof. Dr. Juliano Costa da Silva, o projeto reaproveita materiais descartados para a construção das colmeias, que estão sendo confeccionadas pelos alunos do curso de Agronomia, como parte da disciplina de Entomologia, que estuda os insetos e sua relação com o homem, às plantas e outros animais. “Buscamos engajar os alunos da Unifev em ações comunitárias que promovam a sustentabilidade ambiental e a responsabilidade social, levando os conhecimentos acadêmicos para toda a sociedade”, completou.

Segundo reportagem da Agência Senado, no Brasil ao menos 85 das espécies de plantas cultivadas para uso na alimentação humana e na produção de fibras dependem da polinização animal. Estima-se que o valor econômico da polinização feita por insetos, principalmente abelhas, corresponde a 12 bilhões de dólares da produção agrícola nacional. O valor anual das safras globais que precisam do “trabalho” dos polinizadores é estimado em US$ 577 bilhões. “E, apesar de tamanha importância, as abelhas e outros insetos polinizadores estão sofrendo uma drástica redução em suas populações em todo o mundo. Diante dessa crise, é importante envolver os estudantes de Agronomia em uma ação de conscientização da população e produção sustentável para proteger essa espécie tão valiosa”, finalizou a coordenadora do curso de Agronomia, Profa. Ma. Mariane Aparecida Barbará Zanini.