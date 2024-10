Prefeituráveis: Jorge Seba e Torrinha se apresentam como a certeza de Votuporanga no Caminho Certo 

Com mais de 40 obras e serviços entregues para a população, Seba é a alternativa segura que garantirá que Votuporanga siga avançando.

Votuporanga conquistou, recentemente, a marca de 100 mil habitantes, se consolidando entre as principais cidades do Noroeste Paulista. O município é reconhecido também pelos índices de avaliações elevados no governo do prefeito Jorge Seba (PSD), que garantiu investimentos e avanços importantes em áreas como educação, saúde, emprego e social.

O Ranking de Competitividade, do Centro de Liderança Pública, coloca Votuporanga entre as 20 cidades mais competitivas do Brasil, com primeiro lugar em acesso à educação e sexto, em acesso à saúde.

Na área da educação, Jorge ampliou e reformou nove escolas, que geraram a criação de 1 mil novas vagas em creche. Também conquistou a construção de três novas escolas, que devem ser entregues ainda este ano. “Outro destaque em nossa gestão foi o programa Escola Mais Segura que implantou 1 mil novas câmeras de segurança, garantindo o monitoramento de todas as salas de aula”, pontuou.

Enquanto na saúde, Jorge também cumpriu o que estava previsto no Plano de Governo, ampliando o horário de atendimento para até às 19 horas dos Consultórios Municipais e também para 31 equipes de Saúde da Família.

Nesses quatro anos, foram muitos os desafios vencidos para colocar a cidade no caminho do desenvolvimento. Planejamento e experiência foram essenciais para tomadas de decisões corretas.

“Quando assumimos o governo em 2021 a pandemia nos levou a tomar decisões rápidas para salvar vidas. Foi assim que fizemos o Hospital de Campanha, um dos únicos do país construído pela Prefeitura em parceria com empresários da cidade. Naquela época, também corremos para matar a fome, com o Prato Solidário”, destacou o prefeito Jorge Seba.

Uma das prioridades no início do governo também foi o desfavelamento. Por meio do trabalho de Seba, Votuporanga não terá mais favelas. “As 185 casas já estão sendo construídas e entraremos em breve, com o apoio do governador Tarcísio de Freitas”, comemorou Jorge, ao lembrar que outras 800 casas do Minha Casa, Minha Vida estão em construção na cidade.

Outro destaque na gestão de Jorge Seba é a infraestrutura. Dos 3 mil quarteirões do município, cerca de 1.500 já foram recapeados e outros 300 devem ser recuperados ainda este ano.

Jorge Seba lembra ainda que mobilidade urbana é outra área que recebeu grande incentivo em seu governo. Foi Jorge quem tirou do papel a interligação do bairro São Cosme com o Jardim Universitário que está em andamento. Na sua gestão, também teve a entrega da interligação da Av. Prefeito Mário Pozzobon, o viaduto da Estrada do 27 e o Transposição da linha férrea na av. República do Líbano.

“Agora vamos fazer mais. Já no ano que vem, iniciaremos as obras que ligarão a Av. Jerônimo Figueira da Costa com a Vicinal Heberth Vinicius Mequi”, lembrou Jorge.

A inclusão de Votuporanga é referência. No município, os autistas contam com natação gratuita. Já nas escolas, as crianças que precisam de acompanhamento individualizado tem o profissional a disposição. Foi nesta gestão, que a cidade conquistou o CAPSi, Centro de Atenção Psicosocial Infanto-Juvenil.

Outro destaque está na segurança hídrica. Mesmo vivendo o pior período de estiagem da história, Votuporanga não tem falta d’água por conta de duas ações do governo Jorge Seba, o início do desassoreamento e a interligação de todo o sistema dos poços profundos.

São mais de 40 obras e serviços entregues para Votuporanga pela atual gestão, que continuará trabalhando para que a cidade siga avançando.

Propostas

A educação é prioridade no governo do Jorge Seba. Depois de aumentar 1 mil novas vagas de creche, construir, reformar e ampliar escolas, Seba dará continuidade ao programa de obras. Na Zona Norte, construirá o Complexo de Educação em Tempo Integral, enquanto que a Zona Leste e a região central receberão novas escolas. O Programa Escola Mais Segura será ampliado com a implantação de sistema de reconhecimento facial, além de monitoramento no transporte escolar.

Na saúde, Jorge vai fazer ainda mais. Os bairros Cidade Jardim e Comerciários terão novas Unidades de Saúde. Já nos bairros São Cosme e Palmeiras, as Unidades serão modernizadas. No Pacaembu e no Pronto Atendimento do Pozzobon, os espaços serão ampliados para dar mais conforto para a população.

Votuporanga tem de volta o Carnaval Popular e terá ainda mais nos próximos anos. O Centro de Eventos, que recebeu a cobertura de um pavilhão, receberá pelo menos três grandes eventos para a população. O Fliv e a valorização dos artistas locais continuará nos próximos anos.

Infraestrutura e mobilidade também estão garantidas com Jorge Seba, que fará a conclusão do desassoreamento que teve início em seu mandato, além de promover a interligação da Av. Jerônimo Figueira da Costa com a Vicinal Hebert Vinicius Mequi.

Na Segurança, onde há sala de videomonitoramento e integração com o sistema estadual Muralha Paulista, Jorge fará a implantação de mais câmeras de segurança, garantindo a proteção de todos.

Para que mais empresas sejam criadas ou instaladas na cidade, Seba dará continuidade à desburocratização e na lei de incentivo. Medidas que iniciaram nesta gestão e colocam Votuporanga entre as 10 cidades que mais contratam no Estado.

A área social continuará com olhar humanizado e projetos que assegurem alimento na mesa dos que mais precisam, além de oportunidades para a transformação social.

Essas são apenas as principais propostas. O plano de governo completo, que cuida das pessoas e garante qualidade de vida, pode ser acessado nas redes sociais @jorgeseba55.

“Se você deseja que Votuporanga continue no Caminho Certo, neste domingo vote 55. Vote em quem trabalha para cuidar da sua família”, finalizou Jorge Seba.

