Projeto “Mudas do Conhecimento” retorna em parceria entre Biblioteca e curso de Agronomia

Plantas serão distribuídas para quem for ler ou emprestar obras nos dois câmpus da Instituição; ação é em celebração ao Dia do Meio Ambiente.

Promovido em colaboração entre a Biblioteca da Unifev e o curso de Agronomia da Instituição, o projeto “Mudas do Conhecimento” está de volta neste ano. Estudantes e interessados têm a oportunidade de adquirir mudas de plantas ao visitarem as unidades para leitura ou empréstimo de obras. Essa ação, é em celebração ao Dia do Meio Ambiente (5 de junho), e será realizada nos dois câmpus enquanto houver estoque das plantas produzidas e cultivadas pelos alunos da graduação.