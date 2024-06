Desfavelamento: Jorge Seba acompanha assinatura da ordem de serviço para construção de 185 casas na região sul 

Ato foi realizado em São Paulo nesta quarta-feira; área de construção já recebeu toda infraestrutura necessária e as casas serão construídas pela CDHU.

Um sonho, uma assinatura e a construção de 185 casas. Com o avanço de mais uma etapa do Plano de Governo, o prefeito Jorge Seba (PSD) esteve, na manhã desta quarta-feira (5.jun), em São Paulo, acompanhando a assinatura da ordem de serviço que tornará concreto o sonho da casa própria para 185 famílias das regiões do Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton. Essa fase do programa de desfavelamento do Conjunto Habitacional “Thui Seba” será executada pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo).

Estiveram presentes no ato de assinatura, o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado, Marcelo Branco; o presidente da CDHU, Reinaldo Iapequino; e o diretor de Engenharia e Obras da Companhia, Silvio Vasconcellos. O prefeito Jorge Seba estava acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social do Município, Rose Seba; do vice-prefeito Cabo Valter; do diretor regional da CDHU, Osvaldo Carvalho; e da chefe de gabinete do deputado estadual Carlão Pignatari, Karina do Carmo.

Jorge Seba ressaltou a importância deste momento, principalmente para os moradores da região sul. “As etapas que estavam sob responsabilidade da Prefeitura até aqui já foram executadas e, agora, com a assinatura da ordem de serviço, avançamos para mais um importante passo, a construção e realização do sonho da moradia própria. Essas casas proporcionarão uma vida digna para famílias que há mais de 50 anos moram em favelas de Votuporanga”.

A área onde serão construídas as casas, na região sul da cidade, já recebeu toda a infraestrutura necessária como obras de drenagem, guias, sarjetas, asfalto e estrutura de iluminação. A Prefeitura também abriu a nova Rua Luiz Vanzella que dá acesso ao Conjunto Habitacional, passando por trás da antiga Colônia da Fepasa.

“Agradeço o apoio do deputado estadual Carlão Pignatari e do governador Tarcísio de Freitas, que têm olhado com muita atenção para as necessidades da nossa cidade”, finalizou o prefeito.