Programa Criança Feliz completa 1 ano

Famílias atendidas participaram de uma festa especial na Secretaria de Assistência Social, sede do programa; autoridades destacaram iniciativa

Votuporanga comemorou nesta semana o primeiro ano de implantação do Programa Criança Feliz. Famílias atendidas, crianças, entidades assistenciais, profissionais da área e lideranças municipais participaram de uma festa realizada na Secretaria de Assistência Social, onde fica a sede do programa.

Lançado em 2016, o Programa Criança Feliz é uma iniciativa do Governo Federal para ampliar a rede de atenção e o cuidado integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida. O programa se desenvolve por meio de visitas domiciliares com a finalidade de promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, buscando envolver ações de saúde, educação, assistência social, cultura e direitos humanos.

O Diretor de Gestão do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) e presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Adriano Borges, ressaltou que a atual administração assumiu um grande desafio em implantar o programa no município e que a adesão das famílias mostrou que tem valido a pena.

A articuladora do Programa Primeiríssima Infância, Silvia Letícia de Faria, esteve presente no evento e também representou o Secretário Municipal de Educação, Ederson Marcelo Batista. Segundo ela, o Criança Feliz é uma união de forças para melhorar a infância no município de Votuporanga. “Recentemente houve a 9.ª Semana do Bebê, evento que foi destinado a gestantes e famílias com crianças de até 5 anos, promovido pela Prefeitura de Votuporanga, por meio das Secretarias Municipais da Educação, Saúde, Assistência Social e Fundo Social de Solidariedade”.

A diretora da DRADS (Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social) de Fernandópolis, Rosana Cardoso, gostou da iniciativa. Segundo ela, é muito importante pensar e propor ações para as crianças no presente, visando um futuro melhor para a sociedade. “A criança não espera, o momento é agora”.

O Secretário Municipal de Assistência Social, Emerson Pereira aproveitou o momento para, mais uma vez, agradecer ao prefeito João Dado por todo apoio nas ações sociais da pasta.

Emerson destacou que a equipe do Programa Criança Feliz tem feito uma busca ativa nos lares de Votuporanga para levar informação às famílias. “Todos se propõem a irem de casa em casa, dialogando e refletindo com uma equipe técnica, potencializando as famílias a olhar com amor para os filhos. Além disso, há um grande incentivo para o fortalecimento de vínculos na família. As crianças precisam ser cuidadas com amor, despertando assim o que há de melhor nelas”.

O Prefeito João Dado frisou que em sua Administração, as ações são pautadas em garantir a saúde e o social dos cidadãos, desde as gestantes até os idosos. Como exemplo, citou o programa Soldado Mirim desenvolvido em parceria com o Tiro de Guerra; as iniciativas dos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), Centro Dia do Idoso “José Jacob Lopes”, entre outros. “Nossa rede de assistência social está completa. Anuncio que estamos construindo um banco de leite humano, que garantirá alimento para nossos bebês que tanto necessitam”, encerrou.

Para finalizar a programação, houve palestras e apresentação cultural, seguido de corte do bolo e lanche especial.