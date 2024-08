Programa Conecta Votuporanga poupa impressão de mais de dois milhões de folhas 

Em cerca de um ano, plataforma da Prefeitura de Votuporanga também gerou economia indireta de R$2,6 milhões.

Há cerca de um ano, com a implantação do programa Conecta Votuporanga que simplifica e agiliza processos administrativos públicos interno e externo, por meio da plataforma 1Doc e do aplicativo, a Prefeitura de Votuporanga poupou a impressão de mais de dois milhões de folhas, resultando ainda em uma economia indireta para o município de R$2,6 milhões, através da redução da utilização de papéis e digitalização de documentos e serviços on-line.

Ainda de acordo com os dados apresentados pela plataforma 1Doc, cerca de 52% dos protocolos foram abertos de maneira on-line, a meta é que este índice chegue a 70%. Com a implantação do programa, estes protocolos podem ser solicitados 24 horas por dia, tanto pelo site quanto pelo aplicativo, em computadores, tablets e celulares. Isso acaba gerando economia financeira e benefícios ambientais, além também de outras vantagens como otimização do tempo para retorno das demandas.

O Conecta Votuporanga, desenvolvido pela empresa GovDigital, oportuniza a servidores e população atendimento a mais de 400 serviços on-line e gratuitos como por exemplo: Ouvidoria, IPTU, emissão de Nota Fiscal, Transparência, Saev Ambiental, Procon, informações sobre Dengue, adoção de animais, entre outros. Visando sempre melhoria e tecnologia, as atualizações são constantes com inclusão de novos serviços e ferramentas, sempre buscando facilitar o atendimento aos cidadãos.

Interessados em agilidade, praticidade e sustentabilidade podem baixar gratuitamente o aplicativo acessando o link https://conectavotuporanga.govdigital.app/download ou pesquisando por “Conecta Votuporanga” nas lojas de aplicativos da App Store ou Play Store.

