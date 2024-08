Dorival Júnior diz que vaga de Neymar na Seleção está guardada: “Assim que estiver recuperado” 

Jogador se recupera de grave lesão no joelho esquerdo sofrida no ano passado, enquanto defendia a seleção brasileira: “Todos sabem a importância que ele tem”

Dorival Júnior convocou, na última sexta-feira (23.ago), jogadores que disputarão as partidas contra o Equador e o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Neymar, que se recupera de uma grave lesão no joelho esquerdo sofrida no ano passado, continua fora. O treinador comentou que acompanha a recuperação do jogador do Al-Hilal para poder voltar a convocá-lo para a Seleção.

“Um jogador importantíssimo, fundamental, decisivo. É um cara diferente, todos nós sabemos disso. Temos que respeitar o protocolo daquilo que ele vem apresentando até esse momento. Ainda não retornou por completo. Ele está fazendo um trabalho que será fundamental na sequência”, disse Dorival Júnior.

“Eu não tenho dúvidas de que, assim que estiver recuperado e em condições, ele voltará a ser relacionado. É um jogador que dispensa comentários, todos sabem a importância que ele tem. Tudo tem que acontecer no momento certo e adequado. Ainda é muito cedo, vamos aguardar, até porque dentro do seu próprio clube acredito que ainda esteja completando o seu processo”, acrescentou o treinador.

Neymar rompeu os ligamentos cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo no dia 17 de outubro do ano passado, enquanto defendia a seleção brasileira em duelo contra o Uruguai, pelas Eliminatórias, ainda sob o comando de Fernando Diniz.

O atacante passou por cirurgia em novembro. Foi uma das lesões mais graves da carreira do jogador de 32 anos, que já havia ficado parado por seis meses no começo de 2023, por um problema no tornozelo direito.

Por causa da lesão, Neymar disputou apenas cinco jogos com a camisa do Al-Hilal, da Arábia Saudita, que o havia contratado poucos meses antes do problema físico, na negociação de maior destaque do futebol local na última temporada. Ele se reapresentou ao clube em junho para continuar os trabalhos de olho na volta aos campos.

A recuperação também tirou Neymar da disputa da Copa América, na qual o Brasil foi eliminado nas quartas de final, diante do Uruguai, no mês passado. Ele completou 10 meses sem jogar no último sábado.

Dorival convocou nesta sexta a Seleção que enfrentará o Equador no dia 6 de setembro, no Couto Pereira, e o Paraguai, no dia 10, em Assunção. Os jogos são válidos pela sétima e oitava rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo.

A Seleção vem de três derrotas nas Eliminatórias e busca se reabilitar. Em 2023, ainda com Fernando Diniz, o Brasil perdeu para Uruguai, Colômbia e Argentina. Dorival Júnior terá os seus primeiros jogos pelo torneio classificatório para a Copa do Mundo.

A apresentação dos convocados está marcada para o dia 2 de setembro, em Curitiba.

