Profissionais 80+ contam o segredo de continuar trabalhando apesar da idade

Os votuporanguenses Eliete Gallo Vilela (diretora de escola), Antonio Aparecido

Menechelli (médico veterinário) e Elidio de Campos Lima (caminhoneiro), todos na

casa dos 80, revelam que continuar trabalhando vai além da questão financeira.

A ideia de se aposentar perante benefício da previdência social ou privada e se

retirar, permanentemente, do mercado de trabalho é algo que está ficando, cada

vez mais, no passado.

Atualmente, no Brasil, e em outros países, como nos Estados Unidos, a parcela da

geração dos Baby Boomers, ajudando a compor o quadro de funcionários de

empresas, tem aumentado.

Pesquisa realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em

2008, mostra que cerca de 22,5% das pessoas com 65 anos ou mais continuam

trabalhando, sendo que a grande maioria (74,7%) já é aposentada.

Esse crescimento da permanência ou reinserção dos idosos aposentados ao

mercado de trabalho tem diversas justificativas. Algumas dessas razões são: prazer

pelo trabalho, ocupação do tempo livre, continuidade pelo exercício de uma

atividade física e mental, além das necessidades financeiras, como os baixos

valores dos benefícios concedidos.

É o que acontece com a diretora de escola Eliete Gallo Vilela, 82 anos, moradora de

Votuporanga-SP. “Procuro continuar sendo produtiva, enquanto tenho condições

físicas, intelectuais, emocionais e mentais para tanto. E o que ajuda muitíssimo é o

relacionamento maravilhoso que tenho com as crianças, com os adolescentes e

com os jovens professores e funcionários com os quais convivo. Eles me dão vida”,

explica ela sobre seus motivos de continuar trabalhando.

Para o médico veterinário votuporanguense Antonio Aparecido Menechelli, 84

anos, tem relação com o amor e carinho que ele sente pelos animais e as amizades

que fez durante a carreira. Ele afirma que é uma profissão almejante. “Sinto-me

realizado por ter contatos muito promissores com pessoas, animais e saúde

pública”, diz.

Já o caminhoneiro, residente de Votuporanga-SP, Elidio de Campos Lima, 83 anos,

comenta que a maior parte do que recebe fica para pagar despesas de combustível,

mas mesmo assim gosta do que faz: viajar.

Conforme explana a psicóloga Larissa Belucci, os benefícios psicológicos de

continuar trabalhando após os 60 anos são muitos, desde o sentimento de

utilidade até a socialização.

“Ser útil, não deixa de ser benefício de saúde mental a toda espécie humana, afinal

faz sentido à vida e não seria diferente na terceira idade. Fato é que, nesta fase, há

perdas físicas e psicológicas, o que pode levar a sensação de inutilidade, tristeza,

ansiedade e até a depressão. Manter-se em um papel de trabalho, contribui na

preservação da autonomia, autoconfiança e autoestima dos idosos, além de

fortalecer a sua percepção de pertencimento. A oportunidade de socialização

promovidas por esses ambientes, também são agentes protetivos e

desencadeadores de qualidade de vida”, elucida ela.

Porém, é importante que o ambiente de trabalho dos idosos seja saudável e sem

discriminação. Livre de ofensivas como o etarismo, que é a prática discriminatória

realizada contra uma pessoa com base em sua idade.

“Nunca observei preconceito. Mas, possivelmente, preconceito velado deve haver”,

desconfia Eliete.

Ela não está sozinha, pelo menos 86% da população acima dos 60 anos afirma já

ter enfrentado algum tipo de preconceito em relação ao mercado de trabalho,

independentemente de suas habilidades e experiências. É o que indica uma

pesquisa realizada pelo Grupo Croma, com base em dados da Oldiversity.

Em algumas situações, o etarismo pode ser enquadrado como crime, por exemplo

chamar uma pessoa de velha de maneira pejorativa ou considerar que ela é incapaz

de fazer algo pela sua idade. Isso é o defende o Estatuto da Pessoa Idosa, também

conhecido como Lei nº 10.741, que foi sancionada em 6 de outubro de 2003,

durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Belucci chama a atenção para essa questão: “Cuidados voltados a combinação de

vida social e trabalho, sendo favorecido com condições de ambiente seguro, de

liberdade, equidade e que não sofra discriminações e explorações de qualquer

cunho. É importante ressaltar, que o idoso tem por direito a adequação do

ambiente organizacional que venha a contribuir na promoção da inclusão e

permanência dele no trabalho”, alerta a psicóloga.

Quanto ao segredo dessa longevidade e energia para continuar trabalhando, eles

não escondem: ter boa saúde e muito amor pelo trabalho que realiza.

Apesar de já terem passado dos 80 anos, o único que declarou que está encerrando

suas atividades profissionais é o médico veterinário Menechelli. Enquanto isso,

Elidio, que começou a trabalhar aos oito anos na lavoura com o pai, alega que não

tem previsão de parar de trabalhar. E Eliete, que iniciou a carreira na Educação aos

20 anos, como professora de português e francês, expressa animada: “Acho que

devemos trabalhar até o último momento da nossa vida, porque trabalho é vida”.