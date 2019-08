Professora da escola Clary de Votuporanga escreve livro infantil

“A História de Votuporanga para crianças” é um dos projetos aprovados no Edital n° 01/2019, do ProAC Município Votuporanga

O livro infantil “A História de Votuporanga para crianças”, de autoria da professora da rede municipal de Votuporanga Elaine Cristina Ferreira de Oliveira tem o objetivo de apresentar a história da cidade de forma lúdica. A ideia do projeto surgiu devido a uma observação da autora: “Sou professora na rede há doze anos e percebo que tanto os estudantes votuporanguenses, quanto os alunos que oriundos de outras cidades, nem sempre sabem de que maneira Votuporanga foi formada.” – afirma Elaine Cristina.

“É preciso resgatar as raízes históricas como um conhecimento importante a ser abordado. Por isso, conhecer personagens como os vaqueiros viajantes da Estrada Boiadeira e entender a presença dos imigrantes na nossa região, por exemplo, é extremamente válido para a formação da criança. Neste sentido, seguindo os Parâmetros Curriculares Nacionais de História, é preciso ensinar aos alunos as suas origens, afim de que compreendam sua identidade e percebam a relação que o nosso município possui com outras regiões do Brasil e ainda, outras nações do mundo.” – completa a autora.

Para tornar o livro ainda mais atrativo para os leitores, todas as páginas serão ilustradas pela desenhista profissional Marcella Cappelletti. Os desenhos são em preto e branco exatamente para que os pequenos moradores possam colorir as imagens. O livro será lançado durante o FLIV – Festival Literário de Votuporanga de 2019 e é editado pela THS Editora.

ProAC Município Votuporanga

O livro infantil “A História de Votuporanga para crianças” é um dos projetos realizados com o apoio do Governo do Estado de São Paulo (Secretaria de Cultura e Economia Criativa), e a Prefeitura de Votuporanga (Secretaria da Cultura e Turismo), por meio do Edital n° 01/2019, do ProAC Município Votuporanga.

Sobre a autora

Amante de histórias e livros, Elaine Cristina é formada em Letras (UNIFEV) e Pedagogia (UNOPAR). No momento cursa o segundo ano de Doutorado no Programa de Estudos Linguísticos da UNESP – Câmpus de São José do Rio Preto, estudando o ensino e aprendizagem de Colocações de língua geral na linguagem infantil. E professora em Votuporanga desde 2007, lecionando para crianças do Ensino Fundamental I. Desde fevereiro de 2019, atua também como tutora à distância, no curso de Pedagogia da UNIVESP (Universidade Virtual do Estado de São Paulo).

Sobre a ilustradora

Apaixonada por aprender novas técnicas e pela criação de personagens, Marcella Cappelletti, também conhecida como “Fufunha”, é formada, desde 2010, em Design e Comunicação pela UNIP – Campus de São Paulo e pós-graduada em Cinema e Vídeo em 2012 (UNIRP). Mas o mundo dos desenhos colore a vida da Marcella há muito mais tempo, já que ela trabalha com ilustração há mais de 10 anos, quando se formou na escola técnica Academia de Animação e Artes digitais (2006).