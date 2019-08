Rotary Club 8 de Agosto lança concurso O Melhor Estudante de Votuporanga

O Rotary Club 8 de Agosto lançou, nesta quarta-feira, em evento realizado na Diretoria Regional de Ensino, o concurso “O Melhor Estudante de Votuporanga”.

Em sua 19º edição, o concurso envolve alunos de escolas públicas, que passam por uma avaliação.

Serão distribuídas cinco bolsas de estudo em escolas particulares: Colégio Unifev, Piconzé, Passo a Passo e Dinâmica, avaliadas em aproximadamente R$ 350 mil.

Além disso, são premiados os melhores com outros brindes doados por empresários da cidade.

O atual presidente do Rotary 8, Marcelo Mamone, destacou que neste ano o concurso está inovando e criou um slogan: “Eu posso, eu vou”, apara estimular os jovens a buscarem, cada vez mais, o conhecimento.

O concurso, mais uma vez, será coordenado pelo idealizador do projeto, o rotariano Marcos Dóres.

Estiveram presentes ao evento de lançamento o diretor regional de ensino, José Aparecido Duran Neto; o reitor da Unifev, Osvaldo Gastaldon; o diretor do Instituto Federal de São Paulo Marcos Furini; representantes das instituições parceiras que estão cedendo as bolsas; o governador assistente do Distrito 4480 do Rotary International, José Luiz Pavam; representantes de escolas públicas e rotarianos.