Professor da Prefeitura de Votuporanga é indicado ao Prêmio Governador do Estado para as Artes

Professor do CEM “Profª Anita Liévana Camargo”, Milton Perecin dos Santos, se destacou com o projeto Adote um Leitor e foi finalista na categoria de Incentivo à Leitura.

Entre as inúmeras iniciativas de projetos de incentivo à leitura existentes nas escolas municipais da Prefeitura de Votuporanga, uma ganhou destaque nesta semana em todo o território estadual. O projeto Adote um Leitor, desenvolvido pelo professor Milton Perecin dos Santos com alunos do CEM “Profª Anita Liévana Camargo”, localizado no bairro Bom Clima, foi indicado finalista para o Prêmio Governador do Estado para as Artes 2024, considerada a principal premiação no setor cultural do Estado de São Paulo e a maior em âmbito estadual no Brasil.

A iniciativa desenvolvida na escola municipal envolveu alunos do 5º ano com objetivo de tornar a leitura um ato prazeroso. “Os alunos escolhiam um livro, praticavam a sua leitura em voz alta e escolhiam uma fantasia. Todas as sextas-feiras eles visitavam a sala do 1º ano e ofereciam seu tempo, voz, sentimentos e visão de mundo pela leitura. Os alunos menores escolhiam a história e o leitor e, um por vez, saía pelo espaço da escola para ouvir a história. Após as leituras realizadas, coração com coração se encontrava num abraço apertado de gratidão e satisfação em ter sido a fonte de inspiração”, explicou o professor.

O projeto, desenvolvido desde 2022, vem apresentando bons resultados. “Ao longo desses anos os alunos fortaleceram o desejo pela leitura. As crianças do 1º ano foram influenciadas positivamente a buscarem livros na Biblioteca para, assim, desfrutarem do mundo mágico da literatura”.

O professor da rede municipal também já desenvolveu outros projetos, entre eles, o uso de técnicas cientificas embasadas na oxigenação do cérebro, Aeróbica Matemática, Paiol: O Celeiro de ideias, e Minha Mãe é Uma História.

O secretário da Educação, Marcelo Batista, fala da importância dos projetos de incentivo à leitura na rede municipal de ensino. “É através da leitura que conseguimos formar vínculos entre alunos e professores e, principalmente, formarmos cidadãos críticos e conscientes do seu papel na comunidade. Estamos felizes em termos uma iniciativa nossa reconhecida no Estado de São Paulo e seguimos engajados em proporcionar o que há de melhor às nossas crianças”.

O prefeito Jorge Seba parabenizou o professor pela iniciativa e indicação ao Prêmio. “Milton é um exemplo de profissional da nossa rede municipal de ensino que busca diariamente a criatividade como forma de agregar ainda mais conhecimento para as nossas crianças e na escola realiza o incentivo à leitura, que fortalecemos anualmente no FLIV”.

FLIV

O prêmio do setor cultural também já reconheceu o FLIV – Festival Literário de Votuporanga que em 2021, venceu o Prêmio Governo do Estado de São Paulo para as Artes na categoria Livro, Leitura e Bibliotecas. Em 2023, o Festival voltou a ser finalista do Prêmio, naquela ocasião pela categoria Iniciativas Culturais – Terceiro Setor.

A secretária da Cultura e Turismo, Janaína Silva, também reforçou a importância da premiação dentro da área da Educação. “Projetos de incentivo à leitura com as nossas crianças, seja no ambiente escolar ou em eventos como o FLIV, contribuem para a formação cultural da nossa sociedade”.

O Prêmio Governador do Estado para as Artes conta com 13 categorias: Arte para Crianças, Artes Visuais, Audiovisual, Circo, Dança, Incentivo à Leitura, Iniciativas Culturais (Setor Público), Iniciativas Culturais (Terceiro Setor), Museus e Centros Culturais, Música, Teatro, Valorização do Patrimônio Cultural e Instituição Cultural.

