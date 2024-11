Homem é preso após atirar em esposa e filho em Votuporanga 

Vítimas escaparam após a arma falhar. Indivíduo foi enquadrado por violência doméstica, tentativa de feminicídio e homicídio.

Um homem foi preso por policiais militares nesta quinta-feira (14.nov), em Votuporanga/SP, após atirar contra a esposa e o filho.

De acordo com os registros policiais, a Polícia Militar foi acionada via COPOM (Central de Operações da Polícia Militar) para atendimento de uma ocorrência, onde um indivíduo em posse de uma arma de fogo tentou matar sua esposa e filho, no entanto, o revólver falhou não efetuando os disparos.

Os PMs apuraram que ocorreu uma discussão familiar e o indivíduo pegou um revólver, apontou para a mulher e efetuou os disparos, porém a arma falhou, então, ele apontou a arma para o filho e atirou, sendo que a arma falhou novamente.

O indivíduo foi preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi indiciado por violência doméstica, tentativa de feminicídio e homicídio, permanecendo à disposição da Justiça.

