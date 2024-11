Produtor de Votuporanga protagoniza campanha nacional e destaca potencial da mandiocultura

A trajetória de Leandro da Silva Pereira Neves, produtor rural de Votuporanga, ganhou as telas da TV aberta em uma campanha do agro exibida em horário nobre na Rede Globo. Especialista em mandiocultura, Leandro foi escolhido para protagonizar o comercial, que destaca histórias de superação e inovação no campo.

Dono da Estância Neves, ele é parceiro do Sebrae-SP e referência em transformar áreas improdutivas em fazendas rentáveis. “Foi surpreendente estar nos bastidores da gravação, experimentar roupas, ver tanta gente trabalhando e perceber que eu era o ator principal. Foi uma experiência única e muito gratificante”, relata Leandro sobre sua vivência nos estúdios em São Paulo.

O trabalho de Leandro vai muito além de plantar e colher mandioca. Ele oferece consultoria completa aos clientes como análise de solo, escolha de cultivares adequadas ao mercado, tratos culturais, controle de pragas e até a colheita. “Nós acompanhamos tudo. Alguns clientes têm suporte diário e outros nos procuram pontualmente para tirar dúvidas”, explicou.

Essa abordagem detalhada e técnica levou a Estância Neves a se tornar uma referência no setor, com mercados conquistados na Colômbia e na África. A base desse sucesso, porém, está em anos de estudo e dedicação.

“Quando comecei, achava que a mandiocultura era simples. Fui plantar e tive prejuízo. Minha propriedade só consumia dinheiro, não dava retorno”, relembrou.

O cenário mudou quando Leandro buscou conhecimento técnico com a Embrapa e produtores experientes do Paraná, maior região produtora de mandioca do Brasil. Ele também percebeu a demanda crescente por manivas de qualidade – sementes saudáveis, livres de doenças – e investiu na certificação de sua produção.

Reconhecimento em horário nobre

Para Leandro, a campanha da TV Globo trouxe visibilidade ao trabalho do produtor, reforçando o papel da mandiocultura no agro brasileiro. Além de destacar a importância do setor, o comercial celebra histórias de resiliência e transformação.

“O resultado final foi surpreendente. É emocionante ver todo aquele trabalho nos bastidores se traduzir em algo tão impactante na tela. É um coroamento de tudo que fazemos com amor e dedicação”, afirma Leandro.

Empretec Rural

Com o Sebrae-SP, Leandro participou do Empretec Rural, um seminário que deu uma oportunidade única de aprimorar suas habilidades de gerenciamento e alavancar o sucesso de seu empreendimento. Por lá, ele teve acesso a ferramentas que impulsionaram o crescimento da Estância Neves. Hoje, ele utiliza esse conhecimento para ajudar outros produtores a alcançarem sucesso.

“Nós mostramos que, com manejo adequado e tecnologia, é possível transformar áreas antes improdutivas em modelos de negócio”, explicou.