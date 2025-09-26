Procurado pela Justiça é preso em rodovia de José Bonifácio 

O indivíduo que possui antecedentes criminais por tráfico de droga, receptação e porte ilegal de arma de fogo foi flagrado durante abordagem Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425).

Um homem que constava como procurado pela Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul foi preso por equipes da Polícia Militar Rodoviária na tarde desta quinta-feira (25.set), na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em José Bonifácio/SP.

De acordo com o apurado, a abordagem ocorreu em decorrência da Operação Impacto, quando a equipe parou um ônibus para fiscalização de rotina. Após a vistoria, um passageiro demonstrou desconforto com a presença dos policiais rodoviários.

Suspeitando da conduta do indivíduo, os agentes procederam uma pesquisa detalhada da identidade do passageiro e constataram que o abordado possuía antecedentes criminais por tráfico de droga, receptação e porte ilegal de arma de fogo, além da existência de um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Ponta Porã/MS.

O indivíduo foi apresentado na Delegacia de Polícia, ouvido e colocado à disposição da Justiça.