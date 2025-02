Principais lançamentos cinematográficos no primeiro semestre de 2025

Com o Oscar se aproximando, o cinema se aquece com grandes lançamentos nos primeiros meses do ano; confira os títulos mais aguardados nas telonas e no streaming.

O primeiro semestre de 2025 está recheado de novidades para os amantes do cinema. Enquanto as premiações destacam os melhores filmes do ano anterior, novas produções prometem conquistar o público e a crítica. Com uma mistura de sequências esperadas, grandes produções e projetos autorais, a diversidade de gêneros marcará a temporada.

Destaques nas telonas

Fevereiro

13 de Fevereiro: “Capitão América: Admirável Mundo Novo” marca o início de uma nova fase no Universo Cinematográfico da Marvel, com Sam Wilson (Anthony Mackie) assumindo o escudo e o legado do Capitão América. O filme explora as complexidades do papel de herói em um mundo moderno, com desafios sociais e políticos, enquanto Sam enfrenta novos e antigos inimigos.

Março

6 de Março: “Mickey 17”, dirigido pelo aclamado Bong Joon-ho (“Parasita”), apresenta uma trama de ficção científica intrigante e instigante. Com um elenco talentoso e uma narrativa que promete subverter expectativas, o filme explora questões éticas e morais em um futuro distópico.

20 de Março: “Branca de Neve” ganha vida em uma nova adaptação live-action, trazendo uma releitura moderna do clássico conto de fadas. Com uma abordagem visualmente deslumbrante e uma narrativa que aprofunda os personagens e seus conflitos, o filme promete encantar tanto os fãs da animação original quanto novos públicos.

Maio

1 de Maio: “Thunderbolts” reúne um grupo de anti-heróis e vilões do Universo Marvel em uma trama cheia de ação e moralidade ambígua. Com personagens complexos e uma história que explora as nuances entre o bem e o mal, o filme promete ser uma experiência emocionante e imprevisível.

Junho

12 de Junho: “Como Treinar o Seu Dragão” retorna com uma nova aventura épica, levando Soluço e Banguela a novos desafios e descobertas. Com visuais impressionantes e uma história emocionante sobre amizade, coragem e crescimento, o filme promete ser um deleite para os fãs da franquia e para toda a família.

Streaming e as novas apostas

As plataformas de streaming também estão se movimentando com lançamentos importantes:

Março

13 de Março: “Vitória”, este drama brasileiro dirigido por Andrucha Waddington e estrelado por Fernanda Montenegro será lançado no Globoplay. Baseado em uma história real, o filme narra a vida de uma idosa que decide filmar atividades criminosas em seu bairro para ajudar a polícia.

14 de Março: “The Electric State”, dirigido pelos irmãos Russo, este filme de ficção científica estrelado por Millie Bobby Brown e Chris Pratt será lançado na Netflix. A trama acompanha uma adolescente em uma jornada por um mundo pós-apocalíptico em busca de seu irmão desaparecido.

Junho

02 de Junho: “The Old Guard 2”, a sequência do sucesso de ação estrelado por Charlize Theron chega à Netflix, continuando a saga dos guerreiros imortais em novas missões perigosas.

Para quem gosta de assistir no conforto de casa, seja em uma smart TV ou pelo aplicativo no celular, tablet ou notebook, a variedade de opções garante entretenimento de qualidade sem sair do sofá.

Um ano promissor para o cinema

Com tantas opções, 2025 promete ser um ano repleto de histórias marcantes no cinema. Seja nas salas de exibição ou nas plataformas de streaming, a experiência cinematográfica segue evoluindo e trazendo emoções para todos os gostos.

Além disso, o ano também reserva espaço para filmes independentes e produções de menor escala que podem surpreender. O cinema continua refletindo as transformações culturais e sociais, apresentando narrativas inovadoras e expandindo os horizontes da sétima arte.