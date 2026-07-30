Mais de 200 famílias em Votuporanga podem perder o desconto na conta de energia por desatualização cadastral; veja como regularizar

Beneficiário da Tarifa Social de Energia Elétrica precisa verificar se o CadÚnico está atualizado junto ao CRAS mais próximo do seu domicílio

Mais de 200 famílias em Votuporanga são convocadas pela Neoenergia Elektro para atualizar os dados cadastrais e garantir a manutenção no desconto na conta de luz garantido pela Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE). A Tarifa Social garante gratuidade nos primeiros 80 kWh consumidos no mês para núcleos familiares com renda de até meio salário-mínimo por pessoa, além de idosos e pessoas com deficiência atendidas pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), indígenas e quilombolas inscritos no CadÚnico.

O beneficiário da Tarifa Social de Energia Elétrica precisa verificar se o Cadastro Único (CadÚnico) está atualizado junto ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) mais próximo do seu domicílio. A concessão da Tarifa Social depende das informações registradas pelo Governo Federal. Caso a família atenda aos critérios da Tarifa Social, a Neoenergia Elektro informa que o enquadramento pode ocorrer de forma automática com base nos dados governamentais e no cadastro da unidade consumidora.

Critérios de participação

Famílias do CadÚnico com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa, inclusive famílias indígenas ou quilombolas;

Idosos e pessoas com deficiência que recebem o BPC;

Famílias cadastradas no CadÚnico que vivem em sistemas isolados, sem ligação ao Sistema Interligado Nacional.

Confira outros benefícios da atualização cadastral

Garantia de acesso a 100% dos serviços da distribuidora de energia (o não-titular de uma fatura de energia não pode solicitar desligamento de fornecimento, por exemplo);

Facilitar a comprovação de endereço;

Agilizar a inclusão de pacientes que fazem uso de home care na lista de prioridades de atendimento do Centro de Operações Integrado (COI);

Recebimento de comunicados via SMS para o telefone cadastrado em casos de falta de energia; Oferta de novos produtos ou serviços.