PRF resgata mulher com surto psicótico na BR-153 

A mulher foi sedada e levada para o hospital.

As equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgataram, na manhã de domingo (22.set), uma mulher em estado de surto psicótico na BR-153, no município de Bady Bassitt/SP.

Em seguida, chegando no local, as equipes encontraram a mulher, de 24 anos, apenas com roupas íntimas, ameaçando motoristas que passavam pelo local com um pedaço de pau.

A mulher também avançava para o meio da rodovia, correndo risco de ser atropelada. Com apoio de socorristas do resgate da Triunfo Transbrasiliana, a mulher foi imobilizada, sedada e encaminhada ao pronto-socorro de Bady Bassitt.

