PRF flagra veículo clonado na BR-153 em Rio Preto 

O veículo tinha registro de roubo em Embu das Artes/SP, no ano de 2021.

As equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagraram, na tarde desta terça-feira (5.ago), um veículo clonado, durante fiscalização na BR-153, em São José do Rio Preto/SP.

A motorista, de 37 anos, foi abordada por equipe da PRF que, ao realizar a verificação dos elementos identificadores do veículo, constatou se tratar de um automóvel com registro de roubo ocorrido em Embu das Artes/SP, no ano de 2021.

Questionada, a condutora informou que o veículo teria sido adquirido pelo marido, por meio de redes sociais, junto a uma pessoa da cidade de São Paulo/SP. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.