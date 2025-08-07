Atletismo: Atletas de Votuporanga brilham na 4ª Corrida Homenagem aos Pais em Cardoso 

Na prova de 5 km contou com a participação de 170 atletas; o destaque votuporanguense foi o 1º lugar geral cravado por Karina Franzin.
A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) representou à cidade das brisas suaves em alto nível na 4ª Corrida Homenagem aos Pais em Cardoso/SP, no último domingo (3.ago).
A prova de 5 km teve largada e chegada na Lagoa Turística Hygino Zampronha. A cronometragem do evento e a organização técnica serão realizadas pelo Equilíbrio Esporte.
A prova reuniu 170 atletas, dentre eles à equipe de mais de 50 representantes de Votuporanga. Confira abaixo:
Categoria feminina
- Karina Franzin – 1º lugar geral e na categoria 35/39 anos;
- Franciele Neves – 9º lugar na categoria 30/34 anos;
- Monaiza Trindade – 1º lugar na categoria 30/34 anos;
- Rafaela Aguiar – 3º lugar na categoria 25/29 anos;
- Eliete Guilherme – 1º lugar na categoria 55/59 anos;
- Vanessa Trindade – 2º lugar na categoria 40/44 anos;
- Carla Oliveira – 1º lugar na categoria 19/24 anos;
- Mara Costa – 1º lugar na categoria 50/54 anos;
- Andrea Boaventura – 1º lugar na categoria 35/39 anos;
- Beatriz Rocha – 2º lugar na categoria 19/24 anos;
- Joyce Adeline – 4º lugar na categoria 35/39 anos;
- Jaciara Andrade – 3º lugar na categoria 50/54 anos;
- Miriam Borges – 7º lugar na categoria 25/29 anos;
- Vitoria Filigueira – 3º lugar na categoria 19/24 anos;
- Olivia Souza – 2º lugar na categoria 16/18 anos;
- Amanda Carvalho – 6º lugar na categoria 30/34 anos;
- Thaina Mayra da Silva – 8º lugar na categoria 25/29 anos;
- Luiza Aguiar – 3º lugar na categoria 60/69 anos.
Categoria masculina
- Fernando Prado – 4º lugar geral
- Marcelo França – 9º lugar geral
- Lafaiete Avanço – 1º lugar na categoria 30/34 anos;
- Robson Trindade – 2º lugar na categoria 45/49 anos;
- Lucas Rodrigues – 3º lugar na categoria 25/29 anos;
- Leonardo Heckler – 4º lugar na categoria 25/29 anos;
- Leonardo Sousa – 5º lugar na categoria 25/29 anos;
- Gabriel Noveli – 1º lugar na categoria 19/24 anos;
- Vinicius Venturine Rebouças – 2º lugar na categoria 16/18 anos;
- Daniel Moretti – 5º lugar na categoria 45/49 anos;
- Arthur Salmim – 3º lugar na categoria 16/18 anos;
- Leandro Almeida – 6º lugar na categoria 45/49 anos;
- Cleimar Braz – 2º lugar na categoria 40/44 anos;
- João Bocato – 7º lugar na categoria 45/49 anos;
- Osmani Borba – 2º lugar na categoria 55/59 anos;
- Osmar Andrade – 4º lugar na categoria 50/54 anos;
- Jair Neres Santana – 5º lugar na categoria 50/54 anos;
- Alexandre Favaro – 6º lugar na categoria 30/34 anos;
- Genivaldo Evangelista – 1º lugar na categoria 60/69 anos;
- Enzo Lemes – 4º lugar na categoria 16/18 anos;
- Rafael Miani – 3º lugar na categoria 40/44 anos;
- Vitor Toschi – 7º lugar na categoria 25/29 anos;
- Fernando Cruz – 5º lugar na categoria 40/44 anos;
- João Salvione – 8º lugar na categoria 45/49 anos;
- Celso Toschi – 4º lugar na categoria 60/69 anos;
- José Carlos Cabral – 5º lugar na categoria 60/69 anos;
- Thiago Lacerda – 10º lugar na categoria 25/29 anos;
- Leandro Borges – 11º lugar na categoria 25/29 anos;
- Guilherme Peres Augusto – 10º lugar na categoria 30/34 anos;
- Marcos Alexandre A. de Oliveira – 11º lugar na categoria 35/39 anos;
- Geraldo Borges – 10º lugar na categoria 45/49 anos;
- Vitor Vani Rossi – 8º lugar na categoria 19/24 anos;
- Evandro Akita – 7º lugar na categoria 50/54 anos.
O esquadrão votuporanguense obteve apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que cedeu o transporte.