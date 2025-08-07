Atletismo: Atletas de Votuporanga brilham na 4ª Corrida Homenagem aos Pais em Cardoso 

Atletas de Votuporanga brilham na 4ª Corrida Homenagem aos Pais em Cardoso – Foto: Reprodução

Na prova de 5 km contou com a participação de 170 atletas; o destaque votuporanguense foi o 1º lugar geral cravado por Karina Franzin.

A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) representou à cidade das brisas suaves em alto nível na 4ª Corrida Homenagem aos Pais em Cardoso/SP, no último domingo (3.ago). 

A prova de 5 km teve largada e chegada na Lagoa Turística Hygino Zampronha. A cronometragem do evento e a organização técnica serão realizadas pelo Equilíbrio Esporte. 

A prova reuniu 170 atletas, dentre eles à equipe de mais de 50 representantes de Votuporanga. Confira abaixo: 

Categoria feminina

  • Karina Franzin – 1º lugar geral e na categoria 35/39 anos;
  • Franciele Neves – 9º lugar na categoria 30/34 anos;
  • Monaiza Trindade – 1º lugar na categoria 30/34 anos;
  • Rafaela Aguiar – 3º lugar na categoria 25/29 anos;
  • Eliete Guilherme – 1º lugar na categoria 55/59 anos;
  • Vanessa Trindade – 2º lugar na categoria 40/44 anos;
  • Carla Oliveira – 1º lugar na categoria 19/24 anos;
  • Mara Costa – 1º lugar na categoria 50/54 anos;
  • Andrea Boaventura – 1º lugar na categoria 35/39 anos;
  • Beatriz Rocha – 2º lugar na categoria 19/24 anos;
  • Joyce Adeline – 4º lugar na categoria 35/39 anos;
  • Jaciara Andrade – 3º lugar na categoria 50/54 anos;
  • Miriam Borges – 7º lugar na categoria 25/29 anos;
  • Vitoria Filigueira – 3º lugar na categoria 19/24 anos;
  • Olivia Souza – 2º lugar na categoria 16/18 anos;
  • Amanda Carvalho – 6º lugar na categoria 30/34 anos;
  • Thaina Mayra da Silva – 8º lugar na categoria 25/29 anos;
  • Luiza Aguiar – 3º lugar na categoria 60/69 anos.
Destaque votuporanguense foi o 1º lugar geral cravado por Karina Franzin – Foto: Reprodução

Categoria masculina

  • Fernando Prado – 4º lugar geral
  • Marcelo França – 9º lugar geral
  • Lafaiete Avanço – 1º lugar na categoria 30/34 anos;
  • Robson Trindade – 2º lugar na categoria 45/49 anos;
  • Lucas Rodrigues – 3º lugar na categoria 25/29 anos;
  • Leonardo Heckler – 4º lugar na categoria 25/29 anos;
  • Leonardo Sousa – 5º lugar na categoria 25/29 anos;
  • Gabriel Noveli – 1º lugar na categoria 19/24 anos;
  • Vinicius Venturine Rebouças – 2º lugar na categoria 16/18 anos;
  • Daniel Moretti – 5º lugar na categoria 45/49 anos;
  • Arthur Salmim – 3º lugar na categoria 16/18 anos;
  • Leandro Almeida – 6º lugar na categoria 45/49 anos;
  • Cleimar Braz – 2º lugar na categoria 40/44 anos;
  • João Bocato – 7º lugar na categoria 45/49 anos;
  • Osmani Borba – 2º lugar na categoria 55/59 anos;
  • Osmar Andrade – 4º lugar na categoria 50/54 anos;
  • Jair Neres Santana – 5º lugar na categoria 50/54 anos;
  • Alexandre Favaro – 6º lugar na categoria 30/34 anos;
  • Genivaldo Evangelista – 1º lugar na categoria 60/69 anos;
  • Enzo Lemes – 4º lugar na categoria 16/18 anos;
  • Rafael Miani – 3º lugar na categoria 40/44 anos;
  • Vitor Toschi – 7º lugar na categoria 25/29 anos;
  • Fernando Cruz – 5º lugar na categoria 40/44 anos;
  • João Salvione – 8º lugar na categoria 45/49 anos;
  • Celso Toschi – 4º lugar na categoria 60/69 anos;
  • José Carlos Cabral – 5º lugar na categoria 60/69 anos;
  • Thiago Lacerda – 10º lugar na categoria 25/29 anos;
  • Leandro Borges – 11º lugar na categoria 25/29 anos;
  • Guilherme Peres Augusto – 10º lugar na categoria 30/34 anos;
  • Marcos Alexandre A. de Oliveira – 11º lugar na categoria 35/39 anos;
  • Geraldo Borges – 10º lugar na categoria 45/49 anos;
  • Vitor Vani Rossi – 8º lugar na categoria 19/24 anos;
  • Evandro Akita – 7º lugar na categoria 50/54 anos.

O esquadrão votuporanguense obteve apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que cedeu o transporte.

