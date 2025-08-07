Atletismo: Atletas de Votuporanga brilham na 4ª Corrida Homenagem aos Pais em Cardoso 

Na prova de 5 km contou com a participação de 170 atletas; o destaque votuporanguense foi o 1º lugar geral cravado por Karina Franzin.

A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) representou à cidade das brisas suaves em alto nível na 4ª Corrida Homenagem aos Pais em Cardoso/SP, no último domingo (3.ago).

A prova de 5 km teve largada e chegada na Lagoa Turística Hygino Zampronha. A cronometragem do evento e a organização técnica serão realizadas pelo Equilíbrio Esporte.

A prova reuniu 170 atletas, dentre eles à equipe de mais de 50 representantes de Votuporanga. Confira abaixo:

Categoria feminina

Karina Franzin – 1º lugar geral e na categoria 35/39 anos;

Franciele Neves – 9º lugar na categoria 30/34 anos;

Monaiza Trindade – 1º lugar na categoria 30/34 anos;

Rafaela Aguiar – 3º lugar na categoria 25/29 anos;

Eliete Guilherme – 1º lugar na categoria 55/59 anos;

Vanessa Trindade – 2º lugar na categoria 40/44 anos;

Carla Oliveira – 1º lugar na categoria 19/24 anos;

Mara Costa – 1º lugar na categoria 50/54 anos;

Andrea Boaventura – 1º lugar na categoria 35/39 anos;

Beatriz Rocha – 2º lugar na categoria 19/24 anos;

Joyce Adeline – 4º lugar na categoria 35/39 anos;

Jaciara Andrade – 3º lugar na categoria 50/54 anos;

Miriam Borges – 7º lugar na categoria 25/29 anos;

Vitoria Filigueira – 3º lugar na categoria 19/24 anos;

Olivia Souza – 2º lugar na categoria 16/18 anos;

Amanda Carvalho – 6º lugar na categoria 30/34 anos;

Thaina Mayra da Silva – 8º lugar na categoria 25/29 anos;

Luiza Aguiar – 3º lugar na categoria 60/69 anos.

Categoria masculina

Fernando Prado – 4º lugar geral

Marcelo França – 9º lugar geral

Lafaiete Avanço – 1º lugar na categoria 30/34 anos;

Robson Trindade – 2º lugar na categoria 45/49 anos;

Lucas Rodrigues – 3º lugar na categoria 25/29 anos;

Leonardo Heckler – 4º lugar na categoria 25/29 anos;

Leonardo Sousa – 5º lugar na categoria 25/29 anos;

Gabriel Noveli – 1º lugar na categoria 19/24 anos;

Vinicius Venturine Rebouças – 2º lugar na categoria 16/18 anos;

Daniel Moretti – 5º lugar na categoria 45/49 anos;

Arthur Salmim – 3º lugar na categoria 16/18 anos;

Leandro Almeida – 6º lugar na categoria 45/49 anos;

Cleimar Braz – 2º lugar na categoria 40/44 anos;

João Bocato – 7º lugar na categoria 45/49 anos;

Osmani Borba – 2º lugar na categoria 55/59 anos;

Osmar Andrade – 4º lugar na categoria 50/54 anos;

Jair Neres Santana – 5º lugar na categoria 50/54 anos;

Alexandre Favaro – 6º lugar na categoria 30/34 anos;

Genivaldo Evangelista – 1º lugar na categoria 60/69 anos;

Enzo Lemes – 4º lugar na categoria 16/18 anos;

Rafael Miani – 3º lugar na categoria 40/44 anos;

Vitor Toschi – 7º lugar na categoria 25/29 anos;

Fernando Cruz – 5º lugar na categoria 40/44 anos;

João Salvione – 8º lugar na categoria 45/49 anos;

Celso Toschi – 4º lugar na categoria 60/69 anos;

José Carlos Cabral – 5º lugar na categoria 60/69 anos;

Thiago Lacerda – 10º lugar na categoria 25/29 anos;

Leandro Borges – 11º lugar na categoria 25/29 anos;

Guilherme Peres Augusto – 10º lugar na categoria 30/34 anos;

Marcos Alexandre A. de Oliveira – 11º lugar na categoria 35/39 anos;

Geraldo Borges – 10º lugar na categoria 45/49 anos;

Vitor Vani Rossi – 8º lugar na categoria 19/24 anos;

Evandro Akita – 7º lugar na categoria 50/54 anos.

O esquadrão votuporanguense obteve apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que cedeu o transporte.