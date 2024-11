Torneio de Futebol Solidário será neste domingo

Campeonato será no Estádio Municipal de Parisi, a partir das 14h e a entrada é caixa de leite integral para Santa Casa de Votuporanga.

Prepare-se para entrar em campo no Torneio de Futebol Solidário, que acontecerá neste domingo (24.nov), a partir das 14h, no Estádio Municipal de Parisi. O evento, que reúne esporte e solidariedade, tem como objetivo arrecadar doações para a Santa Casa de Votuporanga. A entrada será uma doação de caixas de leite integral, que serão entregues diretamente ao Hospital, ajudando no cuidado dos pacientes e na manutenção dos serviços de saúde.

Serão quatro equipes disputando a taça e a expectativa é superar o sucesso do ano passado, quando mais de 300 litros de leite foram arrecadados. O evento foi idealizado por Maykon Henrique Moreira da Silva, que explicou que a iniciativa surgiu da sua vontade de ajudar a Santa Casa e homenagear uma pessoa querida da cidade, Odário da Silva. “Este evento não é apenas sobre futebol, mas sobre fazer a diferença na vida de quem precisa. Queremos marcar um gol de solidariedade e contar com o apoio de todos para fazer dessa ação um grande sucesso”, afirmou Maykon.

Rosemir Lopes – conhecido como Milão, responsável pelo Setor de Captação de Recursos da Santa Casa, também reforçou o convite: ” A cada doação, estamos ajudando a salvar vidas e proporcionando mais qualidade no atendimento da nossa Instituição. Convido todos a se juntarem a esse evento. Vamos fazer um time forte em prol dessa causa!”, destacou Milão.

O torneio conta com apoio da Prefeitura de Parisi, do prefeito Oclair Barão Bento e vice-prefeito Pardal e também da Competência do Apito.

Não perca a chance de entrar em campo e fazer a diferença! Venha se divertir e contribuir para uma causa que impacta toda a comunidade. Esperamos você no Estádio Municipal de Parisi neste domingo (24/11), a partir das 14h. Vamos juntos marcar esse gol de solidariedade!

