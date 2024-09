PRF apreende 64 celulares sem nota fiscal na BR-153 

A apreensão ocorreu na madrugada de quinta-feira (5), em São José do Rio Preto/SP. Suspeitos foram presos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 64 celulares sem nota fiscal que estavam escondidos em um carro, na Rodovia Transbrasiliana, BR-153, em São José do Rio Preto/SP, na madrugada desta quinta-feira (5.set).

Segundo a PRF, os celulares são considerados de alto padrão e estavam escondidos dentro do painel de um carro que foi abordado pela equipe de bloqueio. O veículo estava em alta velocidade, o que levantou a suspeita dos policiais. Durante a abordagem, os ocupantes do carro disseram que partiram de Foz do Iguaçu/PR, onde teriam realizados as compras das mercadorias. Além dos celulares, garrafas de vinho e outros eletrônicos foram encontrados.

Os indivíduos, a carga e o veículo foram encaminhados à Polícia Federal. Os suspeitos foram presos em flagrante por descaminho e liberados após o pagamento de fiança.

*Com informações do g1

