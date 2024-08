Agosto Dourado – Mês da Amamentação: Austa Hospital estimula às mães com seus recém-nascidos

“Este contato pele a pele estimula na puérpera o aumento de hormônios que induzem a maior produção de leite e de forma mais rápida”, explica o pediatra Clayton Luís de Ávila.

Agosto Dourado, é o mês do aleitamento materno no Brasil. Embora a Semana Mundial de Amamentação ocorra do dia 1º a 8, no Austa Hospital de Rio Preto, o incentivo ao aleitamento materno é praticado todo dia pela equipe multiprofissional. Ao nascer, o bebê é colocado imediatamente pelo médico em contato com a mãe, que o amamenta, momento chamado “A Hora de Ouro”: “Este contato pele a pele estimula na puérpera o aumento de hormônios que induzem a maior produção de leite e de forma mais rápida”, explica o pediatra Clayton Luís de Ávila.

“O leite materno tem tudo de que o bebê precisa até o sexto mês de vida”, completa o médico.

No berçário do Austa Hospital, médicos, fonoaudiólogas e enfermeiras acolhem a mãe e a orientam no início da amamentação e permanecem ao lado dela, explicando detalhadamente sobre a importância da amamentação, do leite materno como fornecedor de nutrientes fundamentais à criança e para o desenvolvimento de seu sistema do imunológico.

Segundo Dr. Clayton, é consenso, inclusive na Sociedade Brasileira de Pediatria, de que o leite materno também reduz a possibilidade de a criança não ser obesa ou não ter baixo peso. “Durante os seis primeiros meses de vida, o bebê precisa apenas do leite materno, sem a necessidade de a mãe complementar com qualquer outro alimento”, explica o pediatra.

O Austa Hospital realiza uma média de 80 partos por mês, sendo umas das instituições de saúde referências na região Noroeste devido à infraestrutura de seu centro cirúrgico, ao berçário e a esquipe multiprofissional especializada e preparada a oferecer assistência, segurança e tranquilidade às puérperas e seus familiares em momento tão importante como o nascimento.

Nesta quarta-feira, a profissional autônoma Verônica Mattos Neves deu à luz a Caio, seu segundo filho, no Austa Hospital. Ao contrário do primeiro, que teve dificuldade de amamentar, o primeiro contato da mãe para alimentar Caio transcorreu com tranquilidade. “Felizmente, tudo correu bem e Caio mamou assim que o levei ao seio. Agora eu sabia como amamentar e tive o amparo muito importante”, conta Verônica.

A mãe fez questão de amamentar o primeiro filho, Davi, até quando pode e diz que fará o mesmo com Caio. “O leite materno é essencial para o bebê. Davi é super saudável e tenho fé de que Caio também será. Além disso, quando amamento, é o meu momento com meu filho, algo que não tenho como descrever”, declarou Verônica.

O Austa Hospital realiza várias ações para celebrar o Agosto Dourado

Como nos anos anteriores, em 2024 o Austa Hospital irá realizar ações referentes à Semana Mundial de Amamentação, que são:

– ⁠entrega de mimos para as gestantes/puérperas para marcar a Semana, de 1º a 07 de agosto;

– distribuição de lacinhos dourados para os colaboradores do Austa Hospital, de 1º a 07 de agosto;

– ⁠treinamento lúdico para os colaboradores do hospital com dinâmicas sobre mitos e verdades da amamentação, dias 05 e 06, em três horários: 7h30, 13h30 e 19h30;

– a equipe de enfermagem da Maternidade irá visitar o Banco de Leite Humano do Município no dia 22 de agosto.