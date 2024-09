Hugo Souza revela acordo para ser comprado pelo Corinthians: “Presidente disse que está certo” 

Timão pode exercer opção de compra de 50% dos direitos econômicos do goleiro que pertencem ao Flamengo a partir do primeiro dia de outubro: “Minha vontade é muito clara de estar aqui”

Hugo Souza deve ficar por mais tempo no Corinthians além do previsto no contrato de empréstimo válido até 31 de dezembro de 2024. Segundo o goleiro, o presidente Augusto Melo garantiu que o Timão irá comprá-lo do Flamengo.

“Bom, a vontade é clara, né? Essa parte eu deixo para o meu empresário e para o presidente. O presidente tem falado que já está certo, mas é com ele. E a minha vontade é muito clara de estar aqui, de continuar e construir uma história aqui. Eu estou muito feliz”, revelou Hugo.

Para garantir Hugo Souza, o Corinthians terá de desembolsar 800 mil euros (R$ 4,7 milhões) por 50% dos direitos econômicos. Pelo empréstimo até o fim do ano, o Timão já pagou 200 mil euros (R$ 1,19 milhão) ao Rubro-Negro.

A intenção da diretoria alvinegra é negociar com o Flamengo a aquisição de uma porcentagem maior do que os 50% previstos no contrato.

O Corinthians investiu R$ 500 mil no pagamento de uma multa prevista em contrato para que Hugo Souza pudesse atuar no último domingo contra o Flamengo. Apesar de não ter conseguido evitar o gol marcado de pênalti por Pedro, Hugo teve atuação de destaque na vitória sobre o seu ex-clube.

“Ah, valeu, valeu [o pagamento da multa]. Eu tive a oportunidade ali no vestiário de agradecer o presidente, porque fez todo esforço para pagar a multa pra que pudesse jogar. E era um jogo que queria muito jogar. E, graças a Deus, a gente foi feliz em conquistar um resultado que é muito importante pra nossa sequência”, disse o goleiro.

Em 14 jogos pelo Corinthians, Hugo Souza sofreu 12 gols e defendeu quatro pênaltis. O goleiro, que foi contratado depois das saídas de Cássio e Carlos Miguel, tem se tornado um líder fora de campo comandando a reformulação feita no elenco durante a gestão de Augusto Melo.

*Com informações do ge

↘️Receba gratuitamente o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3