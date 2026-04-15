PRF apreende 22 toneladas de madeira ilegal na BR-153 

Com identificação macroscópica e aplicação de reagente químico, Polícia Rodoviária Federal constatou a irregularidade. Apreensão ocorreu no trecho de São José do Rio Preto/SP.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta terça-feira (14.abr), uma carga de 41,5 metros cúbicos de madeira, o equivalente a aproximadamente 22 toneladas de madeira serrada, durante fiscalização realizada na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), no trecho de São José do Rio Preto/SP.

De acordo com o apurado, a fiscalização ocorreu quando uma carreta foi abordada pela equipe da PRF, visando análise da documentação fiscal e ambiental da carga, contudo, inicialmente, não foram constatadas irregularidades.

No entanto, ao realizar a inspeção da madeira por meio de identificação macroscópica e aplicação de reagente químico, foram constatadas divergências entre as espécies transportadas e aquelas declaradas na documentação, incluindo a presença de espécie com corte proibido no Brasil.

A madeira, de origem nativa do Estado do Pará, tinha como destino o município de Vinhedo/SP, de acordo com a PRF.

Diante dos fatos, a carga foi apreendida e posteriormente destinada a doação. O condutor foi ouvido e liberado, enquanto o responsável pela carga foi autuado por crime ambiental.