Prestação de contas de recursos públicos é tema de curso da Unifev

Capacitação online, organizada pelos cursos de Administração e Ciências Contábeis, foi ministrada pela especialista Carolina Moço Matsuomoto.

Com o tema “Recursos públicos: como elaborar projetos e prestar contas”, os cursos de Administração e Ciências Contábeis da Unifev realizaram uma capacitação online na última quinta-feira, às 19h, transmitida pela plataforma Teams.

A extensão foi ministrada pela especialista Carolina da S. Melo Moço Matsuomoto, graduada em Ciências Contábeis pela Unifev e pós-graduada em Administração pela Fundação de Getúlio Vargas (FGV). A palestrante abordou os seguintes temas: conceitos e tipos de prestação de contas, elaboração de planos de trabalho, aprovação de projetos e procedimentos para a elaboração de prestação de contas, fornecendo importantes orientações para a área.

Conforme Carolina, a prestação de contas é um processo obrigatório que comprova como os recursos públicos recebidos por uma entidade foram utilizados. Ela é direcionada ao governo, diretores da organização beneficiada, Tribunal de Contas e à sociedade. “É o alicerce da gestão de convênios, pois é através dela que a instituição evidência a transparência, eficiência e responsabilidade na utilização dos recursos públicos. É a garantia de que os recursos foram utilizados de forma adequada, gerando um impacto social significativo para a instituição”, explicou.

A coordenadora das graduações, Profa. Ma. Lilian Beraldo Sanches Rodrigues, ressaltou que o objetivo foi dar suporte às dificuldades enfrentadas pelas entidades e prefeituras sobre o tema. “A aula foi enriquecedora, com conteúdos que, tenho certeza, farão a diferença para os participantes. Diante do sucesso desse encontro, já estamos preparando novos cursos para atender a comunidade acadêmica e abrir as portas para toda a população, democratizando o acesso ao conhecimento”, encerrou.