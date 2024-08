Câmara aprova retomada do ‘Mais Médicos’ em Votuporanga 

O projeto que autoriza o custeio de despesas com locação de imóvel para os profissionais de saúde do programa do governo federal foi aprovado por ampla maioria, com um voto em contrário.

Os vereadores aprovaram na 29ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, realizada na última segunda-feira (19.ago), a retomada do programa ‘Mais Médicos Para o Brasil’ no município. Sem muita discussão, a iniciativa de autoria do Poder Executivo foi aprovada com o voto contrário do vereador Cabo Renato Abdala (PRD).

Na prática, conforme antecipado pelo Diário, o texto sancionado nesta quarta-feira (21), em edição do Diário Oficial do Município, trata sobre a concessão de recurso pecuniário destinado ao custeio de despesas com locação de imóvel, poderá adotar como referência para o recurso pecuniário para locação de imóvel, em padrão suficiente para acomodar o médico e seus familiares, o valor mínimo de R$ 550,00 e máximo de R$ 2.750,00, podendo adotar valores superiores, conforme a realidade do mercado imobiliário local, mediante comprovação de três cotações de preços aplicados no município.

A retomada do programa ‘Mais Médicos’ em Votuporanga vem de encontro a uma reivindicação do vereador Jura (PSB), que em julho, oficiou a Prefeitura sobre a oferta de três vagas com financiamento federal para a vinda desses profissionais para prestar atendimento na rede pública de saúde do município.