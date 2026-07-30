Presidente do Republicanos de Votuporanga destaca fortalecimento do partido e expectativa para Convenção Estadual

O presidente do Republicanos em Votuporanga, Neto Ferrari, destacou, durante entrevista concedida à Rádio Clube FM, a atuação da legenda no município e a expectativa para a Convenção Estadual do Republicanos, que será realizada no próximo final de semana, em São Paulo. O encontro é considerado um dos principais eventos do calendário político paulista neste ano e reunirá lideranças de diversas regiões do Estado para discutir as estratégias da sigla visando às eleições de 2026.

Segundo Ferrari, a participação da representação de Votuporanga na convenção reforça o alinhamento do diretório local com as diretrizes estaduais e demonstra o fortalecimento do partido na região. A legenda vem ampliando sua presença política e organizando sua estrutura para o próximo processo eleitoral.

Entre as principais lideranças confirmadas para o evento estão o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o presidente nacional do Republicanos e deputado federal Marcos Pereira, além do secretário estadual da Segurança Pública, Danilo Campetti, que participarão das atividades ao lado de dirigentes, parlamentares e representantes municipais da legenda.

A convenção terá como foco a definição das diretrizes políticas do Republicanos para 2026, além da discussão de estratégias de fortalecimento partidário, organização interna e ampliação da representatividade da sigla em todas as regiões do Estado.

Durante a entrevista, Neto Ferrari ressaltou que o Republicanos de Votuporanga mantém diálogo permanente com as lideranças estaduais e nacionais, buscando ampliar a participação do município nas discussões políticas e contribuir para a construção de projetos voltados ao desenvolvimento regional.

A expectativa é de que a Convenção Estadual reúna um grande número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, dirigentes partidários e pré-candidatos, consolidando-se como um importante momento de articulação política e de preparação da legenda para os desafios do próximo pleito eleitoral.