Calleri entra, fica 13 minutos em campo e é expulso 

Centroavante do São Paulo foi advertido com cartão vermelho após falta em cima de Junior Alonso do Atlético-MG no Mineirão.

O centroavante Calleri saiu do banco no empate sem gols entre Atlético-MG e São Paulo, pelo Brasileirão, neste domingo, no Mineirão, e ficou em campo durante apenas 13 minutos. O camisa 9 foi advertido com cartão vermelho direto após falta em cima do zagueiro Junior Alonso.

No lance, o jogador são-paulino dividiu a bola com o defensor adversário e acabou lhe atingindo no rosto com o braço esquerdo. O árbitro Ramon Abatti Abel, em um primeiro momento, aplicou apenas o amarelo, mas mudou de decisão após checagem no VAR.

Paulo César de Oliveira, especialista de arbitragem da Globo, classificou a falta de Calleri como “sem intenção” e opinou na transmissão que a arbitragem deveria ter mantido a advertência simples.

O São Paulo ainda não venceu na atual edição do Brasileirão. Foram dois empates sem gols em dois jogos – diante do Sport e também do Atlético-MG.

*Com informações do ge