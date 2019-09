Prefeitura revoga pregão para pavimentar estacionamento do “Shopping”

A obra, 2ª etapa de pavimentação do local, que custaria em torno de R$215 mil, foi vetada, conforme publicação no Diário Oficial Eletrônico do munícipio, publicada nesta sexta-feira (20).

A obra já havia sido aprovada pelo prefeito João Dado no dia 5 passado, num orçamento de R$215.999 mil e prometia pavimentar o estacionamento do “Shopping”, que até hoje não existe, já que apenas uma parte da edificação está locada a uma empresa de Contact Center.

O veto a não realização da obra aconteceu depois que o vereador Hery Kattwinkel realizou um vídeo que viralizou nas redes sociais, onde ele denunciou a obra, com argumentos de que esse dinheiro poderia ser mais bem aplicado em outras áreas com a da Saúde ou da Educação.

Kattwinkel afirmou que graças a uma lei elaborada pelo prefeito anterior deu legitimidade para o atual mandatário do município, tentar investir naquele local. O vereador prometeu questionar esta lei.

Para justificar a sua denuncia Kattwinkel ainda perguntava aos internautas: “E aí morador de Votuporanga, a sua rua está asfaltada, pavimentada?”.

No mesmo vídeo o vereador lembra que o colega da Câmara, Osmair Ferrari, já havia levado esta mesma denuncia para a Tribuna da Câmara. “É uma aberração investir dinheiro público em um estacionamento privado!” Finalizou o vereador.