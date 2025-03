Prefeitura realiza capacitações para promover cuidado com a saúde dos servidores

Objetivo é priorizar a saúde e o bem-estar, levando especialistas para abordarem temas atuais.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Administração, tem se empenhado em promover o bem-estar e a saúde de seus servidores públicos municipais por meio de encontros.

Neste mês, o tema foi sobre saúde e prevenção de doenças cardiovasculares com a participação do médico doutor Ernesto Hoffman. Pensando em facilitar a participação da maioria dos servidores, a palestra foi oferecida em dois dias diferentes, de forma que os servidores pudessem se organizar para participarem. O evento ocorreu no dia 18 no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” e depois no dia 20, no Parque da Cultura.

Em janeiro, foi desenvolvida a campanha Janeiro Branco com o tema “Saúde mental: atenção e cuidado aos servidores”. O objetivo foi proporcionar conhecimento e conscientização acerca do assunto e melhorar o índice de absenteísmo por licença saúde relacionada ao CID (Classificação Internacional de Doenças) de saúde mental.

O evento aconteceu no dia 30 de janeiro no Centro de Convenções com palestra ministrada pelo especialista em saúde mental, doutor Reinaldo Antônio de Carvalho, com parceria do Núcleo de Atenção à Saúde (NAS).

O prefeito Jorge Seba avalia que essas iniciativas visam oferecer orientações e atividades que contribuam para a qualidade de vida no ambiente de trabalho: “Com um olhar atento às necessidades dos servidores, a administração municipal reafirma seu compromisso em cuidar da saúde física e mental de todos, fortalecendo assim a equipe e promovendo um ambiente mais saudável e produtivo”, destacou.