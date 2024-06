Prefeitura oferece capacitação de produção de cachaça

Inscrições estão disponíveis por meio de formulário on-line para pessoas a partir de 18 anos; as vagas são limitadas.

A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Sindicato Rural de Votuporanga e o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), está com inscrições abertas para a Capacitação Montagem de Agroindústria de Cachaça, que será realizada de 22 a 26 de julho, das 8h às 17h, com aulas teóricas e práticas, na Estância Nosso Lar, que fica na Rodovia Miguel Jabur Elias.

O curso é destinado para pequenos produtores, trabalhadores rurais, propriedades de turismo rural e pessoas em geral interessadas na produção, com idade a partir de 18 anos. O ponto de encontro para a aula será no Parque da Cultura, que fica na Av. Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3112, no bairro Jardim Alvorada. As inscrições estão disponíveis por meio do link https://linktr.ee/turismovotu . As vagas, limitadas, se efetivam por ordem de recebimento do cadastro.

O objetivo da capacitação é fazer com que os interessados realizem uma operação sustentável e lucrativa, produzindo cachaça de alta qualidade, atendendo às demandas do mercado e cumprindo com todas as regulamentações legais e ambientais.

Durante a qualificação, que terá carga horária de 40 horas, serão apresentados módulos abordando assuntos como: Cenário e Perspectivas da Agroindústria da Cachaça no Brasil; Qualidade da Água; Aditivos e Coadjuvantes; Equipamentos de Proteção Individual (EPI); Obtenção do Caldo da Cana-de-Açúcar; Preparo do Caldo; Fermentação do Caldo; entre outras.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria da Cultura e Turismo (17) 3405-9670.