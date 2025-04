Prefeitura leva escolinha gratuita de futebol de campo ao distrito de Simonsen 

Ação de incentivo ao esporte é voltada a crianças e adolescentes com idades entre 7 a 15 anos; aulas começam dia 7 de maio.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, ampliará suas ações de incentivo ao esporte com a implantação de uma escolinha gratuita de futebol de campo no distrito de Simonsen. A iniciativa é voltada a crianças e adolescentes com idades entre 7 a 15 anos.

As atividades terão início no dia 7 de maio, no campo de futebol de Simonsen, com aulas realizadas às quartas e sextas-feiras, das 16h às 18h.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de forma rápida e prática pelo aplicativo Conecta Votuporanga, disponível nas lojas App Store e Play Store, ou diretamente pelo link: https://conectavotuporanga.govdigital.app/download.

Para mais informações ou em caso de dúvidas, os interessados podem acessar o site oficial da Prefeitura ou falar diretamente com o professor responsável, Alexandre Cesar Moraes (“Xandão”), pelo WhatsApp (17) 99725-0190.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, analisa que a iniciativa em Simonsen é mais do que futebol: “É uma oportunidade de vida, um abraço da Prefeitura nas famílias e nos sonhos desses jovens. Ver uma criança vestindo um uniforme, entrando em campo com brilho nos olhos, é algo que emociona e nos dá a certeza de que estamos no caminho certo.”