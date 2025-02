Prefeitura inicia instalação de armadilhas para mosquitos da dengue na zona norte 

A estratégia das Estações Disseminadoras de Larvicidas é desenvolvida pela Fiocruz e será instalada em alguns domicílios que terão monitoramento realizado pelos agentes de combate às endemias.

A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria da Saúde, iniciou, nesta segunda-feira (17.fev), a instalação das Estações Disseminadoras de Larvicidas (EDL). A iniciativa é mais uma das medidas de enfrentamento à Dengue. Inicialmente, as armadilhas serão instaladas em alguns domicílios na zona norte do município.

As Estações Disseminadoras de Larvicidas são uma nova estratégia nacional de combate ao Aedes aegypti que utilizam a fêmea do mosquito como aliada na dispersão de larvicida. Resumidamente, são instrumentos que facilitam a disseminação de larvicida pelos próprios mosquitos, entre locais tratados com o larvicida e criadouros não tratados.

Trata-se de um balde plástico com flutuador envolto de tela impregnada de larvicida. Quando um mosquito adulto pousa na superfície da EDL, partículas do larvicida se aderem às pernas e ao corpo do mosquito. Como as fêmeas do Aedes preferem visitar muitos criadouros para colocar poucos ovos em cada um, elas disseminam o larvicida para esses demais locais, que viram armadilhas letais para os mosquitos imaturos.

Votuporanga, São José do Rio Preto e Catanduva foram os municípios da região que receberam a tecnologia. A estratégia desenvolvida pela Fiocruz instalada em alguns domicílios terá monitoramento realizado pelos agentes de combate às endemias.

A orientação da Vigilância Ambiental é de que os moradores aceitem sempre a visita dos agentes e colaborem permitindo a instalação da ferramenta em suas residências. “Todo e qualquer procedimento realizado por nossa equipe é seguro e eficaz. Mais uma vez, precisamos da colaboração dos moradores. A ferramenta foi testada por profissionais a nível nacional e, certamente, virá para nos agregar”, comenta a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

A Dengue registra um óbito em Votuporanga no início deste ano, o que aumenta o alerta para que cada um assuma sua responsabilidade e desempenhe o seu papel contra a doença. Dados divulgados pela Secretaria da Saúde de Votuporanga nesta segunda-feira (17/2), contabilizam 1.824 casos positivos e outros 1.154 estão em investigação.

O boletim epidemiológico pode ser consultado em tempo real no site da Prefeitura, www.votuporanga.sp.gov.br , também disponível no aplicativo Conecta Votuporanga.