Prefeitura entregará Kit de Alimentação Escolar a partir de segunda-feira

Para receber o Kit é necessário atender aos pré-requisitos do projeto piloto da Secretaria Municipal da Educação.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Educação, realizará a entrega de Kit de Alimentação Escolar à alunos da Rede Municipal de Ensino, cadastrados no programa Bolsa Família, a partir da próxima segunda-feira (27/4).

Os pré-requisitos para recebê-lo são famílias cadastradas no programa Bolsa Família ou em situação de vulnerabilidade social e risco, que serão verificadas e avaliadas. Para isso, a família não deverá ter recebido cesta básica pela Secretaria de Assistência Social no momento da pandemia. Demais famílias que não possuem o cadastro e que vivem em situação de vulnerabilidade, deverão procurar a unidade escolar para processo de inscrição que contará com triagem de assistente social.

O Kit é composto por arroz, feijão, fubá, farinha de trigo, óleo, açúcar, sal, extrato de tomate, macarrão, leite em pó, sardinha e biscoito. A quantidade de alimentos entregue tem duração de consumo para cerca de 20 a 30 dias. O Kit será entregue a uma criança por família e embalado de maneira a atender as medidas de higiene e segurança.

O Secretário Municipal da Educação, Marcelo Batista, afirmou que é um projeto piloto de distribuição de alimentos nas escolas de Votuporanga. “Nós seguimos os critérios de uma Educação de qualidade. O projeto foi elaborado por nutricionistas e é oferecido para que compense a alimentação das crianças no dia a dia com itens mínimos necessários para que elas possam se manter saudáveis. Agradeço gentilmente a ação do nosso Prefeito, que foi um incentivador no atendimento às nossas crianças e suas famílias”.

Ações da Educação de Votuporanga diante da pandemia da Covid-19

Desde o início da pandemia da Covid-19, o novo Coronavírus, a Secretaria Municipal da Educação realiza medidas de prevenção, cautela e redução da transmissibilidade para enfrentamento da emergência em Saúde Pública.

Aulas foram suspensas gradativamente desde o dia 16 de março até o dia 3 de abril, sendo que neste período, atividades foram disponibilizadas aos alunos para serem feitas em casa e por meio de plataforma no site da Prefeitura de Votuporanga, bem como grupos de mensagens e ponto de entrega na Secretaria para as famílias que não possuem acesso à internet.

De 6 a 20 de abril foi determinada a antecipação das férias de julho. Nesta segunda-feira, 22 de abril, foi realizado o retorno das atividades administrativas da Pasta, no entanto, as aulas da Rede Municipal de Ensino seguem suspensas para os alunos.

O Secretário Municipal da Educação informou que, na próxima segunda-feira (27/4), professores da Rede Municipal de Ensino retornam ao trabalho. “Nós vamos planejar as próximas ações que começarão a ser realizadas a partir do dia 4 de maio. As crianças ainda deverão permanecer em casa e as atividades terão caráter remoto, à distância, e vamos encontrar as melhores formas de divulgação para que todas as pessoas possam ter acesso ao conteúdo oferecido pela Secretaria da Educação”.