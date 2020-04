Jovem de 21 anos morre em acidente de carro em Catanduva

Vítima era passageira de um veículo que capotou com outras três pessoas.

Uma jovem de 21 anos morreu na madrugada desta quinta-feira, 23, em um acidente de carro em uma rotatória de Catanduva, no acesso a Novais. Maria Eduarda Mantovani Pascoal era passageira em um veículo que capotou com outras três pessoas.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista do carro, um rapaz de 23 anos, foi preso logo após o acidente, pois apresentava sinais de embriaguez ao volante. Ele sofreu ferimentos leves durante o capotamento.

Além de Maria Eduarda, outra passageira do mesmo veículo sofreu ferimentos graves e está internada no Hospital Padre Albino, de Catanduva. Havia outro rapaz no veículo, mas seu estado de saúde não foi divulgado.

O corpo de Maria Eduarda passou pelo Instituto Médico Legal (IML) de Catanduva e um laudo pericial será emitido em 30 dias. A jovem será sepultada em Novais. (Diário Web)