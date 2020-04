Leo Picon lança clipe de ‘Jogador’ em homenagem a Neymar com participação do filho do jogador

Cantor e influenciador digital contou com a participação de Davi Lucca, filho do atleta, no clipe.

O apresentador Leo Picon anunciou nesta quarta-feira, 22, dia de seu aniversário, clipe inédito de seu último single ‘Jogador’, que homenageia Neymar Jr. A produção conta com Davi Lucca, filho do astro do Paris Saint-Germain, e reforça a parceria com a XOKO JAR, empresa no qual ele se associou recentemente.’Jogador’ conta com a participação de Davi Lucca em seu primeiro clipe. A ideia original era ter Neymar também no vídeo quando Leo estava em Paris.

– Decidimos gravar uma cena juntos para o clipe, que ainda não tinha roteiro. Dormi na casa dele e combinamos de gravar na manhã seguinte. Quando o despertador tocou estava muito frio e eu cansado por ter ido dormir tarde não consegui sair da cama para acompanhá-lo no treino. Nesse dia eu senti o quanto ele é comprometido com os treinos.

Tive a ideia de convidar o Davi [Lucca] para participar comigo. Convite aceito e aprovado pelos pais. Conseguimos nos divertir e fazer o clipe. Eu e Davi nos damos muito bem, passamos muito tempo juntos se provocando e se divertindo assim como falamos sobre coisas mais sérias da vida. Já tinha mostrado todas minhas músicas pra ele antes de pensar no clipe. Quando fomos gravar expliquei a letra e ele entendeu que o Guardiola era o cara que ele conhecia como Pep e que o pai dele era o camisa 10 no meio desse campo”.

O clipe alterna momentos de diversão entre Leo e Davi Lucca no Beach Park, em Fortaleza, e também com o apresentador cantando a música de sua autoria enquanto joga futebol.

Leo revela que a ideia surgiu quando ele estava no estúdio. Segundo o cantor, ele se influenciou por metáforas para contar situações de jogo.

– No dia da composição os artistas da Medellin fariam shows em festas temáticas da Copa América 2019 e eu optei por ficar no estúdio. O futebol estava no ar, então decidi fazer uma ligação entre vencer na vida e vencer como jogador de futebol. Usei de metáforas para criar situações do jogo que podem ser encaradas na vida – revelou Picon.

– A música foi composta após o Brasil X Paraguai nos pênaltis e meses depois que tínhamos finalizado as gravações, notei que ela contava muito da história do Neymar, meu grande ídolo no futebol e meu amigo. Inicialmente compus o trecho ‘sou titular com o Zidane e com o Tite’ já que o técnico francês vinha de três títulos na Champions League seguidos, então alterei para o Guardiola que já ganhou grandes títulos com o Neymar – finaliza Picon.

‘Jogador’ faz parte da programação semanal de novos singles do artista, lançado sempre às quartas-feiras, nas plataformas de streaming e em seu canal do YouTube. Ao todo são cinco singles inéditos criados por ele.