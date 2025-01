Prefeitura em parceria com Unifev oferece bolsa de estudos para atleta paralímpico 

Benefício é concedido principalmente para atletas que residem em Votuporanga.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, oferece em parceria com a Unifev, o bolsa atleta. O benefício tem o intuito de dar suporte aos atletas e técnicos desportivos amadores, regularmente cadastrados na Secretaria, para formação de atleta, treinamento e participação em competições esportivas, concedido principalmente para esportistas que residam em Votuporanga.

Um dos beneficiados com o projeto é o atleta paralímpico, Irio Barbosa Junior, instruído pelo professor Cacau, com aulas no Centro Social Urbano (CSU) “Profª Antônia Bortolaia Brevigliéri”, na modalidade de atletismo.

Além do subsídio para participar das competições o atleta realizou o desejo de concluir um curso superior. “Sou muito grato ao projeto e aos parceiros, fazer parte disso tudo me deu a oportunidade de ser reinserido na sociedade através do esporte. O apoio da Prefeitura de Votuporanga e da Unifev foram essenciais para chegar até aqui”, comenta o atleta.

“Exemplos como este nos enchem de orgulho. O poder de transformação que o esporte proporciona na vida das pessoas é indescritível. Nosso objetivo é oportunizar cada vez mais que jovens e adultos ingressem no esporte e mudem sua vida para melhor através dele. A Secretaria de Esportes e Lazer está sempre de portas abertas e o nosso prefeito Jorge Seba tem um olhar muito atencioso para esta causa”, finaliza o secretário da pasta, Marcello Stringari.

O atleta foi recepcionado na manhã da última sexta-feira (24.jan), no gabinete da Prefeitura de Votuporanga pelo prefeito Jorge Seba, vice-prefeito Luiz Torrinha, presidente da Fundação Educacional de Votuporanga Celso Penha Vasconcelos, reitor da Unifev Osvaldo Gastaldon, secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari e pelo técnico paralímpico Cacau, que celebraram a conquista de Irio.

