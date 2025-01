Morre jovem ferida em queda de moto em avenida de Fernandópolis 

Tainá Pereira de Jesus, de 19 anos, morreu no final da noite de sábado (25), no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP.

Morreu no final da noite do último sábado (25.jan), no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP, a jovem Tainá Pereira de Jesus, de 19 anos. Ela estava internada desde o dia 10 de janeiro, quando sofrer uma queda violenta em decorrência de um buraco na Avenida Augusto Cavallin, próximo a Represa Beira Rio, em Fernandópolis/SP.

De acordo com o apurado, Tainá transitava com sua motocicleta Honda/Titan, de cor preta, quando ao passar por um buraco na via, perdeu controle da direção vindo a cair violentamente no solo.

Em seguida, ela foi encontrada desacordada e estabilizada por equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ainda no local, precisando ser entubada e encaminhada para a Santa Casa de Fernandópolis e, posteriormente, transferida para o Hospital de Base de Rio Preto.

Ainda conforme o registro policial, durante o atendimento da ocorrência, os policiais constataram que a motociclista estava com a habilitação vencida.

À reportagem, o delegado da Seccional de Fernandópolis, Everson Contelli, disse que aguarda o laudo da perícia para confirmar as circunstâncias do acidente.

O corpo dela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

A Prefeitura de Fernandópolis foi questionada sobre o buraco na via, mas não comentou o caso até o fechamento desta reportagem.

O sepultamento de Tainá Pereira de Jesus ocorreu às 17h, neste domingo (26), no cemitério de Fernandópolis.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3