Ele voltou! CAV anuncia retorno do atacante Wendel Júnior 

Atleta campeão do Paulistão A3 com o Votuporanguense volta para a sequência da Copa Paulista e disputa do Campeonato Paulista A2 de 2025.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou nesta sexta-feira (19.jul) o retorno do atacante Wendel Júnior, de 27 anos, peça importante na conquista do Campeonato Paulista da Série A3 no primeiro semestre da temporada e do acesso à Série A2 de 2025.

“Sentimento de muita felicidade e alegria em poder estar voltando para onde fiz história. Meu desejo sempre foi ficar e agora, com meu retorno, irei dar continuidade ao trabalho e fazer ainda mais história com a camisa do CAV”, afirmou Wendel Júnior, atleta que desenvolveu forte identificação com a torcida do Votuporanguense, principalmente nas fases finais do Paulistão.

O atleta, que tem 1,80m, é considerado um meia ofensivo é já passou por clubes como: Marília, São José, Botafogo-SP, Manthiqueira-SP, Lajeadense, Guarany de Bagé, São Luiz-RS e Paranavaí-PR, é aguardado na Arena Plínio Marin nos próximos dias e deve estar à disposição da comissão técnica liderada pelo treinador Rogério Corrêa no próximo compromisso do Pantera Alvinegro na Toca, contra o Mirassol, na segunda-feira (29.jul), às 19h.