Deputado Carlão Pignatari debate inclusão de municípios na Rota Gastronômica de São Paulo 

Parlamentar se reúne com lideranças regionais para impulsionar o turismo e valorizar a diversidade culinária do noroeste paulista.

O deputado estadual Carlão Pignatari recebeu em seu gabinete Rafael Araújo, presidente do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) de Fernandópolis, e Diego Trevisan, diretor da premiada Queijaria Jeito de Mato, para discutir a ampliação da Rota Gastronômica de São Paulo.

A principal demanda apresentada no encontro foi a inclusão de 14 municípios da região noroeste paulista, que fazem parte do Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística “Maravilhas do Rio Grande” (COTIMARG), no roteiro estadual que valoriza a gastronomia como atrativo turístico.

O deputado Carlão, que já atua em diversas frentes para fomentar o turismo regional, reforçou seu compromisso com o projeto: “A gastronomia é uma das maiores riquezas do nosso estado, e incluir a nossa região na Rota Gastronômica é dar visibilidade ao talento e à tradição dos produtores locais, além de impulsionar a economia e o turismo de maneira sustentável.” destaca o deputado.

Durante o encontro, os representantes também destacaram a relevância da Rota Estadual do Queijo, uma iniciativa que já inclui alguns municípios paulistas na valorização da produção artesanal. No entanto, o foco principal da reunião foi garantir que as cidades da região noroeste, com seu potencial gastronômico diverso, sejam reconhecidas no mapa estadual. A inclusão permitirá que os turistas explorem não apenas os queijos, mas também uma rica variedade de pratos típicos, doces artesanais, bebidas e outros produtos regionais.

“A nossa região é rica em produtos e comidas típicas, e a inclusão na Rota Gastronômica do Estado irá valorizar ainda mais essa diversidade. Nossa queijaria já integra a Rota do Queijo, e fazer parte do roteiro gastronômico estadual é um passo importante para destacar a qualidade e a tradição da nossa região,” afirmou Diego Trevisan.

O deputado ressaltou que o fortalecimento do turismo gastronômico é uma das formas mais eficazes de promover o desenvolvimento econômico local. A região atendida pelo COTIMARG é rica em cultura, tradições e sabores únicos, e sua integração à Rota Gastronômica consolidará o noroeste paulista como destino de referência no Estado de São Paulo.

Com iniciativas como essa, Carlão Pignatari reafirma seu compromisso de trabalhar por políticas públicas que valorizem o turismo, a cultura e a economia da região.

