Atletas paralímpicos de Votuporanga conquistam 16 medalhas na final estadual 

A equipe votuporanguense, comandada pelo treinador Cacau Maranho, conquistou oito medalhas de ouro e oito de prata no 2º Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo.

A equipe de atletismo da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga participou, no último final de semana (de 1º a 3.nov), da final estadual do 2º Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo (Paresp/2024), realizado no Centro Paralímpico Brasileiro, na Capital Paulista. Comandada pelo treinador Cacau Maranho, os atletas votuporanguenses conquistaram 16 medalhas, sendo oito de ouro e oito de prata.

No grupo feminino, Flávia Braga Chaves conquistou três ouros, distribuídos nas seguintes provas: Arremesso de Peso, Lançamento de Disco e Lançamento de Dardo. Rafaela Gonzales conquistou ouro em Lançamento de Disco e prata em Lançamento de Dardo e finalizou em quarto lugar em Arremesso de Peso. Daniela Martins trouxe para casa o ouro em Lançamento de Disco e finalizou em quarto lugar em Arremesso de Peso e Lançamento de Dardo. Encerrando as pontuações femininas, Edilaine Silva conquistou ouro em Lançamento de Dardo e prata em Arremesso de Peso, finalizando a prova de Lançamento de Disco em quinto lugar.

Já no grupo masculino, Fábio Ladeia trouxe o ouro em Arremesso de Peso e prata em Lançamento de Disco e Lançamento de Dardo. Felipe Carvalho também conquistou ouro em Arremesso de Peso, prata em Lançamento de Disco e finalizou em quarto lugar em Arremesso de Dardo. E Deniclaudio Farias conquistou três pratas, distribuídas entre as provas de Arremesso de Peso, Lançamento de Disco e Lançamento de Dardo.

“Este resultado é muito gratificante para nossa equipe. Fomos para a competição com um número restrito de atletas, sendo quatro na categoria feminina e três no masculino, entretanto, juntos, conquistaram um resultado expressivo e que nos enche de orgulho. Estes números nos mostram que estamos trabalhando com atletas de potencial e que podem continuar representando muito bem nossa cidade e fazendo com que Votuporanga seja referência também em competições paralímpicas”, comenta o treinador Cacau Maranho.

Na ocasião, Cacau estende também os agradecimentos à Prefeitura e Unifev, pelo apoio à modalidade, e também à toda equipe técnica, entre eles: Rodrigo Freitas, assistente técnico; Aline Grandizoli, apoio operacional técnico; Roberto Fernandes, preparador físico; José Cássio, Mairton Pitelli e Lucas Pitelli, staff; Reniê, motorista; e Írio Barbosa, coordenador administrativo.

Agora, a equipe se prepara para o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa que será realizado de 5 a 8 de dezembro, também na cidade de São Paulo.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3