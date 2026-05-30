Comunidade Pater Noster realiza principal evento beneficente do ano

Tradicional Queima do Alho será realizada em 14 de junho e tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção dos projetos sociais desenvolvidos pela entidade.

@caroline_leidiane

A tradição da culinária tropeira e da cultura caipira volta a ocupar lugar de destaque em Votuporanga no próximo dia 14 de junho. A partir das 11h, o Centro de Eventos “Helder Henrique Galera” recebe a 4ª edição da Queima do Alho da Comunidade Pater Noster, evento beneficente que deve reunir cerca de 600 pessoas em uma programação voltada à gastronomia, música sertaneja e solidariedade.

Criada durante a pandemia da Covid-19 pela voluntária Elaine Medalha, a Comunidade Pater Noster nasceu com o propósito de auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social.

Cinco anos depois, a entidade atende regularmente 70 crianças e mantém atividades voltadas ao público acima de 60 anos, alcançando cerca de 20 participantes.

A Queima do Alho tornou-se a principal ação de arrecadação da instituição. Segundo Elaine, fundadora e presidente da comunidade, a iniciativa surgiu da necessidade de encontrar novas formas de garantir a continuidade dos atendimentos.

“Há quatro anos queríamos algo diferente para manter o projeto, então pensamos em resgatar essa tradição que representa muito da nossa história e cultura. A festa cresceu e hoje já é um dos nossos principais eventos”, afirma.

A programação deste ano contará com shows das duplas Bruno & Edcarlos e Gabriel & Santiago, apresentação da Orquestra Violeiros de Fernandópolis e performances de catira. O almoço será preparado pela Comitiva Cultura Caipira, responsável por preservar as técnicas e sabores tradicionais da culinária sertaneja.

O evento também terá atrações para toda a família, incluindo parque inflável, touro mecânico, barracas de argola e pescaria.

Trabalho social

Sem receber recursos públicos permanentes, a Comunidade Pater Noster mantém suas atividades por meio do trabalho voluntário, da venda de produtos da padaria artesanal, do brechó solidário, de doações espontâneas, do programa Madrinhas do Leite e da realização de eventos beneficentes.

Atualmente, a entidade distribui semanalmente pão e leite para as crianças atendidas e desenvolve a Quitanda Solidária, iniciativa que fornece frutas, verduras e legumes às famílias cadastradas.

“Percebemos que as cestas básicas tradicionais não atendiam às necessidades das crianças, então passamos a oferecer alimentos mais nutritivos e acessíveis para elas. Esse cuidado acabou se tornando uma das marcas do nosso trabalho”, destaca Elaine.

A instituição também ampliou sua atuação para além da assistência alimentar. Hoje, oferece gratuitamente atividades como Lian Gong, técnica chinesa de alongamento, pilates para idosos e rodas de leitura destinadas a crianças entre 6 e 12 anos.

Desafios

Apesar da rede de auxílio formada por cerca de 30 parceiros e apoiadores, a sustentabilidade financeira ainda é o principal desafio enfrentado pela entidade.

“Sem dúvida nenhuma atualmente nosso maior desafio é financeiro. Hoje o que nos mantém é, predominantemente, nosso corpo de voluntários, somados a alguns auxílios do Fundo Social. Temos usado a criatividade para gerar receitas através da venda de produtos da nossa padaria e do nosso brechó. Além disso, realizamos eventos, como a Queima do Alho, anualmente, como forma de complementar a renda da entidade”, explica a presidente.

De acordo com Elaine, a comunidade também acompanha mudanças no perfil das famílias atendidas. Embora não existam dados que permitam afirmar um aumento da vulnerabilidade social no município, a entidade percebe uma constante renovação do público assistido.

“Não temos dados para afirmar se houve aumento da procura por ajuda. Nossa percepção é de uma alta rotatividade, muito em razão de nossa cidade estar recebendo tanto migrantes quanto imigrantes em alto número nos últimos anos”, pontua.

Ao recordar os cinco anos de atuação da comunidade, Elaine ressalta histórias de superação que substanciam a relevância do trabalho desenvolvido.

“Nesses cinco anos de existência temos testemunhos comoventes e de superação, de mães que saíram da informalidade para a carteira assinada. O que para muitos é comum, como ter pão e leite na mesa, para essas famílias representa a garantia de um alimento nutritivo e diferenciado. A valorização que dão a isso nos comove e é o que nos impulsiona a continuar, mesmo com todas as dificuldades”, relata.

Os convites para a 4ª Queima do Alho estão à venda por R$ 100, no sistema open food, e podem ser adquiridos diretamente na sede da Comunidade Pater Noster, localizada na rua Maranhão, nº 2733, no bairro Cidade Nova. Toda a renda arrecadada será destinada à manutenção dos projetos sociais desenvolvidos pela entidade junto às crianças e famílias atendidas.

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