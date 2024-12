Prefeitura de Votuporanga divulga convocação para Avaliação Psicológica e resultados de Provas Práticas e TAF

Prova será realizada no CEM “Prof. Faustino Pedroso” a partir das 7h30; relação de turmas e horários está disponível no Diário Oficial Eletrônico.

Conforme publicação do Diário Oficial Eletrônico, no próximo domingo (8.dez), a partir das 7h30, a Prefeitura de Votuporanga promoverá mais uma etapa de seus concursos públicos. Desta vez será realizada a Avaliação Psicológica dos Concursos Públicos 1, 2, 3 e 4/2024 no CEM “Prof. Faustino Pedroso”, localizado na Rua Vila Rica, nº 2.943 (San Remo).

Nessa mesma edição, a Prefeitura também publicou os resultados do Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso 2/2024 e das Provas Práticas dos Concursos 2 e 3/2024 para aqueles candidatos que já haviam passado por essas etapas. Também foi divulgada a Classificação Preliminares III somente dos cargos Agente Operacional I (serviços gerais feminino) e Agente Operacional I (serviços gerais masculino).

Para a realização da Avaliação Psicológica dos concursos abaixo (1, 2, 3 e 4/2024), os candidatos deverão comparecer com antecedência de 30 minutos do horário estipulado portando documento oficial e caneta esferográfica azul ou preta e em material transparente. O comprovante de pagamento de inscrição e o Cartão de Identificação não serão aceitos para identificação.

Concurso 1/2024

Os cargos que terão Avaliação Psicológica deste edital são os seguintes: Coordenador Pedagógico, Diretor de Escola, PEB II (AEE), PEB II (Deficiência Auditiva), PEB II (Deficiência Visual), PEB II (Língua Portuguesa) e Vice Diretor de Escola.

Concurso 2/2024

Conforme publicação no Diário Oficial Eletrônico a Avaliação Psicológica do Concurso 2/2024 será para os cargos de: Agente Operacional VII (Direção Veicular), Agente Operacional VII (Operação de Máquinas Leves), Agente Operacional X (Máquinas Pesadas I) e Agente Operacional XI (Máquinas Pesadas II).

Concurso 3/2024

Realizarão as provas deste edital os candidatos classificados nos seguintes cargos: Agente Fiscal I (Fiscalização de Posturas), Analista do Executivo X (Contabilidade Pública I), Analista do Executivo XXI (Planejamento e Orçamento Assistente Social I), Especialista em Saúde I (Psicologia Clínica), Especialista em Saúde XXV (Odontologia PSF), Profissional da Educação I (Biblioteconomia), Profissional da Educação VII (Psicopedagogia), Profissional da Educação VII (Tradução e Interpretação de Libras), Técnico do Executivo XIV (Tradução e Interpretação de Libras) e Técnico em Saúde XVII (Enfermagem do Trabalho).

Concurso 4/2024

O Concurso 4/2023 realizará provas para os seguintes cargos: Agente Comunitário de Saúde I – Área 03 (Dona Nina – Consultório Municipal “Josephina Pirotello Pesciotto”) e Agente Comunitário de Saúde I – Área 09 (Vila América – Consultório Municipal “Dr.Danilo Alberto Vicente Medeiros”).

Para mais detalhes, esclarecimentos de dúvidas e informações, o candidato deverá acessar o site da empresa organizadora https://indepac.selecao.net.br e consultar o campo ‘Área do Candidato’.

