CEM “Profª Maria Izabel Martins de Oliveira” é destaque em nota do IDEB

Com índice de 7.8, a Escola Mimo conquistou a melhor nota entre as demais unidades e se consolida como referência em Educação na cidade.

O CEM “Profª Maria Izabel Martins de Oliveira”, popularmente conhecida como Escola Mimo, localizado na avenida Vale do Sol, comemorou uma conquista significativa dos alunos do 5º ano que atingiram a nota 7.8 no IDEB 2023 (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Para homenagear os protagonistas deste feito, a escola realizou uma cerimônia com entrega de medalhas e também certificado de honra ao mérito para todos os egressos, reconhecendo o esforço de cada um. O evento ocorreu na quarta-feira (26.nov), no plenário da Câmara Municipal.

A nota 7.8 reflete esforços de toda a equipe pedagógica e a participação ativa da comunidade escolar. Cristiane Lilian Ferreira da Silva, coordenadora pedagógica da escola, ressalta a importância dessa conquista. “O IDEB é uma métrica importante para avaliarmos a qualidade da educação em nosso país. As professoras, os alunos e as famílias demonstraram que com empenho e determinação é possível alcançar resultados incríveis. Isso é mais do que uma conquista, é o reflexo de um trabalho comprometido, colaborativo e incansável em busca de uma educação de qualidade.”

Este resultado não apenas destaca o compromisso da instituição com a qualidade do ensino, mas também reforça Votuporanga como uma referência em educação, já que todas as escolas da rede municipal também alcançaram ótimas notas, colocando a média da cidade (6.8) acima da média nacional.

O secretário da Educação, Marcelo Batista, destaca com alegria mais essa vitória da rede municipal de ensino. “A nota obtida pela Escola Mimo é motivo de orgulho para todos nós. Isso demonstra o esforço contínuo de nossa rede de ensino e o compromisso em oferecer uma educação de excelência para nossas crianças, destacando-se pelo compromisso com a formação integral de seus alunos. Esse resultado reflete a dedicação de uma equipe pedagógica altamente capacitada, aplicação de práticas educacionais inovadoras e o esforço constante para proporcionar um ambiente acolhedor e estimulante. Estamos felizes em ver que todas as escolas de Votuporanga também apresentaram resultados excepcionais, consolidando nossa cidade como um verdadeiro modelo em educação.”

O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, também parabenizou a escola. “Investir em educação é investir no futuro de nossa cidade. A Escola Mimo é um exemplo, e essa conquista mostra que, juntos, podemos fazer a diferença na vida dos nossos jovens. O desempenho de todas as escolas municipais reflete o comprometimento de nossa comunidade e nos fortalece como referência educacional.”

IDEB 2023

O IDEB, criado pelo Ministério da Educação, é um indicador que mede a qualidade da educação no Brasil, levando em consideração o desempenho dos estudantes em avaliações e a taxa de aprovação.

Votuporanga avançou consideravelmente no último IDEB, passando de 6.2 em 2021 para 6.8 em 2023. O Índice ainda apontou que a média do Município para os anos iniciais do Ensino Fundamental também superou a média nacional, que ficou em 6.0. Para ser ter uma ideia, Ribeirão Preto ficou com 5.9; São José do Rio Preto, 6.4; e São Paulo Capital, 4.8.

