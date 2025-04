Prefeitos da região se reúnem para debate exclusivo do LIDE Noroeste Paulista  

Encontro que ocorre nesta quinta-feira (24), às 19h, em São José do Rio Preto/SP, deve discutir os primeiros 100 dias de gestão dos eleitos.

Inicialmente previsto para janeiro, o debate com os principais prefeitos eleitos no Noroeste Paulista tem agora nova data. Será nesta quinta-feira, 24 de abril, a partir das 19h, com a presença de: Fábio Cândido (Rio Preto), Caíque Rossi (Penápolis), Edson Emenegildo (Mirassol), Geninho (Olímpia), João Paulo Cantarella (Fernandópolis), Jorge Seba (Votuporanga), Lucas Zanata (Araçatuba) e Padre Osvaldo (Catanduva).

O encontro, exclusivo para filiados do LIDE Noroeste Paulista, tem como objetivo aproximar as lideranças políticas do empresariado da nossa região, apresentando um balanço dos 100 primeiros dias de governo e as prioridades de cada município para o futuro.

“É de enorme valor termos abertura para essa troca, esse contato mais direto que pode não só esclarecer diversos pontos, como auxiliar no desenvolvimento de cada cidade de forma conjunta. A aliança do poder público-privado sempre foi de extrema importância para o LIDE e, tenho certeza, vai continuar sendo pelos próximos quatro anos”, afirma o presidente do grupo, Marcos Scaldelai.

O evento ocorre no Coco Bambu Shopping Iguatemi – Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 5000 – São José do Rio Preto/SP.