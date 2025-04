PF e PM apreendem mais de 30 mil maços de cigarros contrabandeados em Jales 

A apreensão ocorreu na última quinta-feira (17) em Jales/SP durante uma operação conjunta. Dois homens, de Dracena/SP e Sandovalina/SP, foram presos.

As polícias Militar e Federal apreenderam mais de 30 mil maços de cigarros contrabandeados em Jales/SP na última quinta-feira (17.abr) durante uma operação conjunta. Dois homens foram presos.

A primeira apreensão foi realizada pela PM no centro da cidade. Em seguida, as equipes da Polícia Militar e Polícia Federal fizeram buscas em uma casa usada pelos suspeitos para armazenar produtos ilegais. No local, foram encontrados os maços de cigarros.

Os dois homens, sendo um de Dracena/SP e o outro de Sandovalina/SP, foram em flagrante por contrabando de mercadorias. Se condenados, eles podem pegar até cinco anos de prisão.