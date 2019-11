Prefeito lança pedra fundamental da nova sede da 18ª Delegacia de Serviço Militar

Solenidade marcou ainda o encerramento do Ano de Instrução da 49ª turma do Tiro de Guerra de Votuporanga.

O Prefeito João Dado, acompanhado da primeira-dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho, participou, na manhã do último sábado (23/11), do lançamento da pedra fundamental da nova Sede da 18ª Delegacia de Serviço Militar / 5ª CSM e 189ª Junta de Serviço Militar de Votuporanga. Durante a cerimônia, realizada no Tiro de Guerra de Votuporanga 02-088 “Cabo PM Samuel Pereira Batista”, o Prefeito apresentou o projeto com os detalhes da obra. A solenidade marcou ainda o encerramento do Ano de Instrução da 49ª turma do Tiro de Guerra do Município.

Participaram do ato, o Major Rodrigo Simões Seito, da 5ª Circunscrição do Serviço Militar (CSM); o Delegado da 18ª Delegacia do Serviço Militar, 1º Tenente Marcelo dos Santos; o 1º Sargento do Tiro de Guerra de Votuporanga, Mário Dênis Machado; os Delegados de Serviço Militar das cidades de Fernandópolis – Capitão Knutsen; de Jales, 2º Tenente Saraiva; de Mirassol, 2º Tenente Valdemir; e de Rio Preto, 2º Tenente Cléber. Também acompanharam o ato o 1º Tenente Alexandre da Polícia Militar; o Diretor Presidente da Fundação Educação de Votuporanga, Celso Penha Vasconcelos, acompanhado do Reitor Osvaldo Gastaldon; além de vereadores e demais convidados.

Com o processo de reformulação no Exército Brasileiro, a Delegacia de Serviço Militar de Votuporanga passará a ser responsável por 90 Municípios da região. Para João Dado, a nova sede da Delegacia ampliará a disponibilização das atividades em Votuporanga. “Muito em breve nosso Município contará com a Vila Militar, que contemplará todos os serviços militares – Tiro de Guerra, Delegacia de Serviço Militar e Junta de Serviço Militar. Essa nova instalação deverá garantir um melhor atendimento aos jovens de toda região que serão referenciados ao Serviço Militar no nosso Município”. Atualmente a obra está em fase de levantamento de orçamento.

Votuporanga possui uma das 13 Delegacias da 5ª Circunscrição de Serviço Militar da 2ª Região Militar, e agora incorporará os serviços de outras quatro: São José do Rio Preto, Mirassol, Fernandópolis e Jales. Até 31 de dezembro deste ano, a Delegacia de Serviço Militar de Votuporanga atuará em caráter experimental, e no dia 1º de janeiro de 2020 a mudança será definitiva. “Haverá apenas duas unidades responsáveis pelo Serviço Militar no interior paulista: a Delegacia de Votuporanga e o Posto de Recrutamento e Mobilização de Ribeirão Preto (PRM-02/003), ao qual somos subordinados”, afirmou o 1º Tenente e Delegado do Serviço Militar de Votuporanga, Marcelo dos Santos.

Vila Militar

A Vila Militar será construída em um terreno de 460,70 m², com área de 176,39 m² construída na Rua Rio Grande, no bairro Terras de São José, ao lado do Tiro de Guerra de Votuporanga 02-088 “Cabo PM Samuel Pereira Batista”. A sede contará com a sala do Delegado, secretaria, atendimento e recepção, sala de arquivo, cozinha, área de serviços e pátio coberto.