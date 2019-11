Magda promove Baile do Havaí em prol à Santa Casa

Evento será no dia sete de dezembro, no Centro de Lazer da cidade, com renda para o Hospital.

Magda vai entrar no clima tropical no próximo mês. O Baile do Havaí promete atrair toda a região para o Centro de Lazer da cidade no próximo dia sete de dezembro. Tudo porque a mistura lazer + solidariedade + programação para a família + música tem tudo a ver com a festa!

O evento é em prol à Santa Casa de Votuporanga, Hospital que atende as 53 cidades da região, e conta com o apoio da Prefeitura Municipal e da Câmara. Nos meses de novembro e dezembro, a Prefeitura e a Câmara eram responsáveis pelos bailes do momento. Mas há oito anos, não havia mais nenhuma festa.

O retorno do Baile do Havaí veio com objetivo solidário. Em edições anteriores, auxiliava Assistência Social. Neste ano, em iniciativa do prefeito Robinson Cassio Dourado, a meta é ajudar a Instituição e, ao mesmo tempo, trazer um pouco de entretenimento para a população Magdense e Região.

A partir das 23h, a Banda Novo Estilo não irá deixar ninguém parado. Serão momentos muito alegres, para celebrar a união.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Magda entrou para o calendário de eventos do Hospital, com um formato mais tropical, para encerrar o ano muito bem. Agradecemos a todos os envolvidos, com a certeza de que será sucesso. Todo recurso é bem-vindo e fará a diferença em nossa assistência”, finalizou.

Os ingressos estão à venda por R$20 até esta semana. Depois, será novo lote. Mais informações pelo celular: (17) 99756-9956.