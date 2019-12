Prefeito João Dado inaugura CPVA e Recanto dos Focinhos

Espaço atenderá e abrigará animais de pequeno e grande porte em situação de abandono e maus-tratos

O Prefeito João Dado e a Primeira-dama do Município e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho

A família do homenageado como patrono do recinto “Walter Sanches Malerba”

O Prefeito João Dado, juntamente com a Primeira-dama do Município e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho inauguraram o Centro de Proteção da Vida Animal (CPVA) “Walter Sanches Malerba” e o Recanto dos Focinhos. Dezenas de convidados, parceiros, autoridades, protetores de animais e ONG’s ligados à causa animal prestigiaram a entrega desse importante espaço, que atenderá e abrigará animais de pequeno e grande porte em situação de abandono e maus-tratos.

Estiveram presentes ainda, o Comandante da 2ª Cia da Polícia Ambiental, o Capitão Cassius de Oliveira; o Sargento do Corpo de Bombeiros, Sérgio Matta; Arlete Lima Lira, da ONG “Bicho Feliz”, representando as ONG’s de Votuporanga; Jair Ribeiro, empresário e proprietário das Rações “Baw Waw”, e familiares do homenageado.

Arlete Lira, da ONG “Bicho Feliz”, disse que um antigo desejo dos protetores de Votuporanga está se concretizando. “Isso é um sonho de muitos anos, não é um sonho meu, ou de um protetor, é um sonho de toda uma população. É um sonho de todas as ONG’s e de todos os protetores de Votuporanga. Nada dói mais no coração de um protetor ou de quem ama os animais do que vê-los nas ruas abandonados, muitas vezes com a patinha levantada e mancando, com sarna, sendo maltratados. Agora nós sentimos alegria. Gente, isso é um hotel 5 estrelas! Há muitos anos eu brigava para conseguir um abrigo bem pequeno, nada comparado a este espaço, mas sei o quanto foi difícil. Chegar aqui hoje e ver esse lugar lindo, é maravilhoso. Sei que aqui os animais serão cuidados, amados. Muitos administradores passaram por nossa cidade, poucos olharam pelos animais. A única administração que fez pelos animais, que olhou por eles foram o Prefeito João Dado e a dona Mônica. Nunca castramos tantos animais como castramos hoje; o Castra Móvel nunca imaginamos que teríamos e hoje temos”.

A Presidente do Fundo Social de Solidariedade e Primera-dama, Mônica Pesciotto, falou um pouco do seu amor e dedicação aos animais e destacou o árduo trabalho realizado pela equipe do Fundo Social e seus parceiros para a inauguração do CPVA. ”Eu estou muito feliz porque muita gente participou disso aqui, e a gente conseguiu que hoje, 20 de dezembro de 2019, déssemos o “start”. Este espaço é uma realização não só minha, não só do Dado, mas de vocês, protetores que estão na luta há muito tempo. O conceito do cuidado animal e é por isso que o Dado, com toda a sua sabedoria, quis que essa inauguração ocorresse em 2019, para que tenhamos o ano de 2020 todo para desenvolver os serviços que serão ofertados aos nossos companheirinhos de pelos, neste espaço”.

João Dado ressaltou sobre as importantes parcerias para esta grande obra. “Contamos com muitos parceiros para que este sonho se concretizasse. Assim como o Jair, dono da Baw Waw que nos doa ração, comedouros, brinquedos e caminhas aos animais, não podemos deixar de agradecer ao Valmir Dornelas e a ForCasa que nos ofertaram todo o alambrado que cerca este espaço, avaliado em mais de R$ 100 mil. Agradecemos a todos que puderam vivenciar a experiência deste espaço. Este tamanho de empreendimento para a proteção da vida animal é novo e inigualável em toda região. Outras cidades têm locais de proteção, mas nada com esse tamanho, essa localização, permitindo acolher animais de grande porte. Enfim, estamos realizados, e eu cumpri a minha palavra de concretizar o sonho da Mônica de uma vida toda”. CPVA

A área total do terreno conta com 28.750,00 m², sendo 1.642 m² de área para abrigo, sala veterinária, recepção, depósito de material de limpeza, dois sanitários, sala de ração e banho e tosa de animais, do Recanto dos Focinhos; e 60,63 m² construídos para a Casa do Zelador. O restante do terreno foi destinado para áreas de baias e 9 mil m² para a implantação da futura Clínica Veterinária em Convênio com o Governo do Estado.

O Recanto dos Focinhos é um abrigo de passagem que tem capacidade para abrigar 250 animais, sendo 200 cães, considerando o peso médio equivalente de 10 a 20 quilos, e 50 gatos adultos, podendo ocorrer eventuais ampliações mediante necessidades. No local, os animais serão acompanhados por médico veterinário e estagiários do curso de Medicina Veterinária da Unifev e receberão vacinas e vermífugos e também poderão passar pela castração e reabilitação para posterior adoção, com apoio do Castra Móvel.

O local já recebeu R$ 1,3 milhão de investimento, entre a aquisição do terreno, a construção do Recanto dos Focinhos que abrigará os animais, reforma e ampliação em infraestrutura da Estrada, galerias de águas pluviais, esgoto, guias e sarjetas, mais R$ 405 mil para aquisição e adequação do Castra Móvel, que contou com R$ 120 mil oriundos de emenda do Deputado Federal Ricardo Izar Junior.

De acordo com o Prefeito João Dado, a obra atende a Lei Complementar Municipal nº 345/2017 do Governo atual. “Nós estamos em busca de atender ao Programa de Proteção da Vida Animal criado nesta Gestão. Com isso, esperamos, em breve, receber do Governo do Estado de São Paulo a Clínica Veterinária Pública, no terreno de 9 mil m² que fica ao lado do CPVA. Toda a documentação exigida pela Secretaria de Estado da Saúde foi providenciada e estamos aguardando pela confirmação de mais esta conquista, com apoio do Deputado Carlão Pignatari, Líder do Governo João Doria na Assembleia”.

O CPVA está localizado na Estrada Municipal “Sérgio Nogueira” – VTG 342, localizada no fundo do 6º Distrito Empresarial “Valdevir Davanço”, em Votuporanga.